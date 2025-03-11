Специальный инструмент получил название Optiscaler.

Несмотря на то, что технология FSR 4, представленная AMD вместе с видеокартами Radeon RX 9070, официально работает только на архитектуре RDNA 4, энтузиасты нашли способ расширить её поддержку. Инструмент под названием Optiscaler позволяет внедрить FSR 2, FSR 3, FSR 4 и XeSS в игры, изначально поддерживающие DLSS2 и выше. Возможна и обратная процедура — добавление DLSS в игры с FSR или XeSS, хотя это сложнее.

Optiscaler фактически реализует то, что Microsoft планировала сделать с DirectSR, но пока только AMD поддерживает FSR 3.1 в DirectSR. Инструмент для создателей модификаций Optiscaler стал первым с (пока экспериментальной) поддержкой FSR 4, доступной в предварительных сборках Nightly Builds. Вполне возможно наличие ошибок, которые будут исправлены позже.

Помимо апскейлинга, Optiscaler добавляет в игры поддержку генерации кадров и, как указано в руководстве, даже Anti-Lag через NVIDIA Reflex. В сети уже появились видеоролики, демонстрирующие работу FSR 4, в Cyberpunk 2077. Напомним, FSR 4 заметно улучшает качество изображения по сравнению с FSR 3, что особенно актуально, учитывая отсутствие планов CD Projekt Red на поддержку FSR 3.1 и FSR 4 в Cyberpunk 2077.

Разработчики Optiscaler ведут список совместимых игр. В некоторых случаях требуется доработка, а некоторые игры пока не поддерживаются. Важно помнить, что поддержка FSR 4 всё ещё экспериментальна.