Они придут на смену серии RTX 6000 Ada, выпущенной более двух лет назад.

Компания Nvidia разрабатывает новое поколение профессиональных видеокарт на архитектуре Blackwell. Утечки из различных источников раскрывают предварительные характеристики будущих устройств, которые придут на смену серии RTX 6000 Ada, выпущенной более двух лет назад.

Согласно данным грузовых деклараций, Nvidia отправляет на тестирование и проверку две новые модели рабочих станций. Более подробная информация появилась на сайте LeadTek, где были обнаружены спецификации одной из карт.

Судя по утечкам, Nvidia меняет систему наименований профессиональных решений, добавляя обозначение Pro. Флагманская модель, вероятно, сохранит название RTX 6000, но с добавлением суффикса X. Таким образом, ожидаются RTX Pro 6000 X Blackwell и RTX Pro 6000 Blackwell.

Предварительные характеристики RTX Pro 6000 Blackwell выглядят следующим образом: 24 064 ядра CUDA, 188 потоковых мультипроцессоров, 188 ядер RT и 752 тензорных ядра. Обе версии (X и без X), как сообщается, получат 96 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной. TDP версии RTX Pro 6000 X Blackwell может достигать 600 Вт — вдвое больше, чем у RTX 6000 Ada (300 Вт). Это косвенно указывает на то, что новые видеокарты Blackwell предназначены для ресурсоёмких профессиональных задач: визуализации, обучения ИИ и автоматизированного проектирования.

Цена новых видеокарт, вероятно, будет находиться в диапазоне от 6000 до 8000 долларов США, аналогично текущему поколению RTX 6000 Ada. Nvidia пока не делала официальных заявлений, но анонс может состояться на конференции GTC, которая пройдёт с 17 по 21 марта.