В играх Ryzen 9 9950X3D по производительности опережает Intel Core Ultra 9 285K вплоть до 20%.

AMD анонсировала стоимость и дату выхода процессоров Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Флагманская модель с 16 ядрами, 32 потоками и частотой до 5,7 ГГц оценена в $699. 12-ядерный чип (24 потока, до 5,5 ГГц) обойдётся в $599. Оба процессора, оснащенные вторым поколением 3D V-Cache, поступят в продажу 12 марта.

Ryzen 9 9950X3D, обладающий 144 МБ общего кэша, нацелен на выполнение ресурсоёмких задач, включая видеокодирование, 3D-рендеринг и сложные симуляции. Высокая тактовая частота пригодится и в однопоточных приложениях, таких как САПР и инструменты для создания контента.

Ryzen 9 9900X3D со 140 МБ кэша, в свою очередь, нацелен на баланс между производительностью и энергоэффективностью (TDP 120 Вт против 170 Вт у старшей модели).

Мартейн Бонстра (Martijn Boonstra), менеджер AMD по развитию продуктов, в интервью VideoGamer сообщил, что новинки не превзойдут Ryzen 7 9800X3D в играх. В некоторых проектах, оптимизированных под многоядерность, они покажут чуть лучший результат, в других – немного уступят. По словам AMD, прирост игровой производительности Ryzen 9 9950X3D по сравнению с Intel Core Ultra 9 285K в некоторых случаях достигает 20%.