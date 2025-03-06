Зато 16 Гбайт оперативной памяти есть даже в самой дешёвой версии.

Apple представила обновлённый MacBook Air на базе процессора M4. Базовая 13-дюймовая модель, несмотря на привлекательную цену в $999 и стандартные 16 ГБ объединённой памяти, получила урезанную версию графического процессора. В то время как центральный процессор имеет 10 ядер, графический ограничен всего восемью. Более дорогие конфигурации MacBook Air, а также iPad Pro и Mac mini оснащаются полноценным M4 с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU.

Для снижения стоимости Apple использует технологию, называемую «чип-биннинг». Она позволяет отбирать чипы с некоторыми неработающими ядрами и использовать их в более доступных устройствах. В случае с базовым MacBook Air «под нож» пошли два ядра графического процессора. Это неизбежно скажется на производительности в играх и других графически насыщенных приложениях. Насколько сильно — покажут тесты. Предварительные данные Geekbench 6 Metal говорят о разнице всего в 5% по сравнению с M4 MacBook Pro.

Apple предлагает MacBook Air M4 с полноценным 10-ядерным графическим процессором за $1000. Если же важна максимальная экономия, и вы не против стационарного компьютера, стоит обратить внимание на Mac mini M4.