Фирменная технология TCL называется NXTPAPER, она призвана снизить нагрузку на глаза.

На выставке MWC 2025 компания TCL представила шесть новых смартфонов серии TCL 60. Две модели, TCL 60 SE NXTPAPER 5G и TCL 60 NXTPAPER, оснащены дисплеями NXTPAPER, имитирующими бумагу. Это фирменная технология TCL, разработанная для снижения нагрузки на глаза. Остальные аппараты серии (TCL 60R 5G, TCL 60 5G, TCL 60 SE и TCL 605) используют стандартные матрицы.

TCL позиционирует указанные новинки как альтернативу электронным книгам для тех, кому важен комфорт чтения, но нужен набор функций смартфона. Экраны NXTPAPER действительно имитируют бумагу, но вряд ли превосходят по качеству специализированные ридеры. Зато новинки предоставляют пользователям возможность пользоваться приложениями, что тоже является очевидным плюсом. А вот запуск игр и фотосъёмку нельзя отнести к сильным сторонам TCL 60.

Обе модели с необычными экранами оснащены 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Аппарат TCL 60 SE NXTPAPER 5G построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 и получил двойную камеру (50МП + 5МП). Смартфон TCL 60 NXTPAPER работает на MediaTek Helio G92 и имеет основную камеру на 108 МП плюс 2-мегапиксельный макрообъектив. Разрешение фронтальных камер — 8 МП и 32 МП соответственно. Дисплеи разработаны TCL совместно с CSOT. Смартфоны получили специальные аппаратные «клавиши», усиливающие сходство с электронными книгами.

Теперь цены и дата выхода на рынок. TCL 60 SE NXTPAPER 5G (за €189) и TCL 60 NXTPAPER (за €199), как и другие модели серии — TCL 60R 5G (за €119), TCL 60 5G (за €169), TCL 60 SE (за €169), TCL 605 (за €109/€139) — поступят в продажу в ближайшие месяцы. Большинство новинок будут доступны по всему миру.