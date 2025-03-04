Разработчикам предоставят новые возможности для взаимодействия с аудиторией.

Внешний вид Google Play в ближайшем будущем изменится для того, чтобы виджеты стали неотъемлемой частью Android-экосистемы. До сих пор разработчики не спешили вкладываться в их создание, поскольку пользователи не проявляли к ним особого интереса. Google стремится изменить эту ситуацию, повышая видимость виджетов и предоставляя разработчикам новые возможности для взаимодействия с аудиторией.

Эти изменения призваны повысить привлекательность указанных интерфейсных надстроек как для разработчиков, так и для пользователей. Создатели приложений получают дополнительный канал взаимодействия с аудиторией прямо с домашнего экрана устройства, поскольку именно виджеты позволяют динамично обновлять информацию и функциональность приложения, не требуя от пользователя запускать саму программу.

Помимо этого, рост интереса к виджетам обосновывает инвестиции в их разработку, открывая новые перспективы для развития ПО для Android. Теперь в Google Play появится специальный фильтр для поиска приложений с виджетами — на страницах таких программ будет отображаться значок, указывающий на их наличие. А на обновлённой странице редакторов Google Play будут представлены особые коллекции. Команда поддержки Google Play отныне заинтересована в том, чтобы сделать виджеты неотъемлемой частью Android-экосистемы, превратив их из незаметной функции в мощный инструмент взаимодействия с пользователями.