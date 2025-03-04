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apprenticebase
Вышел Xiaomi 15 Ultra — фотофлагман с оптикой Leica
Для аппарата можно докупить комплект аксессуаров для фотосъёмки.

Компания Xiaomi на Mobile World Congress представила новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra, главная особенность которого — расширенные возможности для фотосъёмки. Дополнительно предлагаемый комплект аксессуаров превращает устройство в полноценный фотоаппарат.

Xiaomi 15 Ultra работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Смартфон получил 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей (3200 x 1440 пикселей, 522 ppi) с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц. Корпус выполнен из алюминия методом CNC-фрезерования.

Блок из четырёх камер на задней панели устройства включает главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989 (f/1.9), 50-мегапиксельный телеобъектив IMX858 с фокусным расстоянием 70 мм (f/1.6), 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор JN1 (12 мм, f/3.0) и перископический объектив (120 мм, IMX581) с пятикратным оптическим увеличением. Все камеры используют оптику Leica и могут снимать видео в 4K/120fps и 8K/30fps. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 32-мегапиксельная камера (f/2.0) с углом обзора 90 градусов.

Xiaomi 15 Ultra также оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной (90 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядки, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Опциональный комплект Photography Kit включает в себя чехол, съёмную рукоятку с кнопкой спуска, адаптер для фильтров 67 мм и ремешок на запястье. В рукоятку встроен дополнительный аккумулятор на 1200 мА·ч.

Xiaomi 15 Ultra доступен в чёрном, белом и серебристом цветах по цене от 1499 евро. Так называемый Photography Kit приобретается отдельно за 199 евро.


#смартфоны #xiaomi #xiaomi 15 ultra
Источник: techspot.com
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