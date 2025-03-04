Компания продолжает активно инвестировать в американскую экономику.

Компания TSMC объявила о выделении дополнительных $100 млрд на развитие производства полупроводников в США, увеличив общий объём инвестиций до $165 млрд. Эти средства пойдут на строительство новых заводов, научно-исследовательского центра и создание десятков тысяч рабочих мест.

По словам TSMC, инвестиции в размере $165 млрд в течение четырёх лет представляют собой крупнейшие прямые иностранные денежные вливания в истории США. Планы компании включают строительство трёх новых заводов по производству чипов, двух заводов по сборке и тестированию чипов в Аризоне и крупного научно-исследовательского центра. Три из этих объектов были анонсированы ранее.

Напомним, в ноябре прошлого года компания TSMC получила грант в размере $6,6 млрд в рамках закона США о чипах (US Chips Act). В январе текущего года компания начала производство 4-нм чипов на своем действующем заводе в Аризоне.

Ранее TSMC заявляла о готовящемся к 2026 году открытии второго завода в Аризоне, но сроки были перенесены на 2027 или 2028 год. Новый, третий завод, по информации компании, будет выпускать чипы по 2-нм или ещё более передовой технологии к концу десятилетия. Недавно тайваньское правительство разрешило TSMC производить 2-нм чипы за рубежом.

Министр торговли Говард Лутник отметил, что таможенные пошлины, введённые администрацией предыдущего президента, сделали США более привлекательными для зарубежных компаний, ищущих места для строительства производственных мощностей.

Однако первый завод TSMC в Аризоне столкнулся с рядом трудностей: от поиска квалифицированных работников и соблюдения местных норм до культурных различий между американским и тайваньским стилями управления. Сообщается, что строительство заводов по производству полупроводников в США занимает вдвое больше времени и средств, чем на Тайване. Тем не менее, TSMC продолжает активно инвестировать в американскую экономику.