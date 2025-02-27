Для устройств на базе платформы Snapdragon 8 Elite это точно актуально.

Google и Qualcomm объявили о партнёрстве, целью которого является значительное улучшение поддержки Android. Для устройств, выпускаемых на базе платформы Snapdragon 8 Elite, обещано до восьми лет обновлений ПО и безопасности. Эта платформа, анонсированная в октябре 2024 года, используется во флагманских смартфонах, таких как OnePlus 13 и Samsung Galaxy S25.

Первой версией ОС с расширенной поддержкой станет Android 15. Позднее в этом году к программе присоединятся устройства на базе Snapdragon 8 и 7 серии. Бюджетные устройства на процессорах Qualcomm, скорее всего, не получат такой длительной поддержки.

Программа также включает два обновления для Android Common Kernels. Однако окончательное решение о внедрении расширенной поддержки остается за производителями устройств. Более старые чипы Qualcomm не будут участвовать в программе, так как обновление старых аппаратов может привести к непредвиденным проблемам. По крайней мере, данная причина указывается как основная.

Qualcomm утверждает, что расширенная поддержка соответствует инициативам по безопасности в США и Европе. На самом деле, компания просто догоняет других крупных игроков на рынке Android, таких как Samsung и Google, которые уже предлагают семь лет обновлений.