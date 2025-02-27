Проблема касается только AutoCAD 2022, более новые релизы работают корректно.

В Windows 11 версии 24H2 обнаружена проблема, приводящая к сбоям в работе Autodesk AutoCAD 2022. Microsoft приостановила распространение обновления на ПК с установленной этой версией приложения, популярного среди инженеров и дизайнеров. Автоматическую установку 24H2 можно отложить через групповые политики. Обновление также блокируется на системах с несовместимыми драйверами и оборудованием.

Проблема касается только AutoCAD 2022, более новые релизы работают корректно. Microsoft рекомендует обновить AutoCAD или удалить его перед установкой обновления. Принудительная установка не рекомендуется. Компания совместно с Autodesk работает над решением проблемы.

Кроме того, 24H2 несовместимо с некоторыми драйверами, например, Dirac Audio, а также может вызывать проблемы с камерой на отдельных устройствах. Ещё одно несовместимое приложение — Safe Exam Browser версии 3.7 и ниже. Microsoft обещает исправить все ошибки перед широким распространением обновления.