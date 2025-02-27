Но есть ещё браузер Firefox, где подобных ограничений пока нет.

Пользователям блокировщика рекламы uBlock Origin в браузерах Chrome и Edge стоит задуматься о поиске альтернатив. Как и Google, Microsoft приступила к отключению расширений на базе Manifest V2, включая uBlock Origin, в рамках масштабного перехода на Manifest V3. В предварительной версии Edge Canary устаревшие расширения отключаются по умолчанию с сообщением о несовместимости, хотя их можно вновь активировать в настройках.

Пока нет точной информации о сроках полного перехода Edge на Manifest V3. В документации Microsoft сроки не указаны, в отличие от Google, которая начала этот процесс еще в июне 2024 года. Возможно, Microsoft реагирует на непредвиденные изменения в движке Chromium. В стабильных, бета- и Dev-версиях Edge блокировщик пока работает без проблем.

Разработчик uBlock Origin рекомендует перейти на версию Lite, совместимую с Manifest V3, но с ограниченным функционалом. Альтернативный вариант — браузер Firefox, где Mozilla обещает сохранить поддержку Manifest V2. В итоге пользователям придётся выбирать между браузером со старыми расширениями и новыми блокировщиками рекламы с усеченным функционалом.