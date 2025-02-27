Компания AMD продолжает поддерживать платформу AM4, представив шесть новых процессоров Ryzen серии 5005G со встроенной графикой Vega. Это обновление линейки 2021 года, включавшей модели 5700G, 5700GE и другие. Технические характеристики новых 5305G, 5605G и 5705G идентичны предыдущим 5300G, 5600G и 5700G соответственно.
Данный релиз подтверждает приверженность AMD платформе AM4, представленной ещё в 2017 году. Примечательно, что встроенная графика Vega продолжает использоваться в новых продуктах, что делает её одной из самых долгоживущих архитектур графических процессоров.
Игрокам, ориентированным на высокую производительность и долгосрочную поддержку, стоит обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D с технологией 3D V-Cache. Несмотря на более высокую стоимость, эти процессоры обеспечивают значительный запас производительности на будущее. Серия 5005G, основанная на архитектуре Cezanne, в свою очередь, предназначена для коммерческого и бизнес-сегмента, где требуется недорогое решение со встроенной графикой. В игровых приложениях она уступает процессорам Vermeer с большим объёмом кэша.