Производитель продолжает поддерживать устаревший сокет.

Компания AMD продолжает поддерживать платформу AM4, представив шесть новых процессоров Ryzen серии 5005G со встроенной графикой Vega. Это обновление линейки 2021 года, включавшей модели 5700G, 5700GE и другие. Технические характеристики новых 5305G, 5605G и 5705G идентичны предыдущим 5300G, 5600G и 5700G соответственно.

Данный релиз подтверждает приверженность AMD платформе AM4, представленной ещё в 2017 году. Примечательно, что встроенная графика Vega продолжает использоваться в новых продуктах, что делает её одной из самых долгоживущих архитектур графических процессоров.

Игрокам, ориентированным на высокую производительность и долгосрочную поддержку, стоит обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D с технологией 3D V-Cache. Несмотря на более высокую стоимость, эти процессоры обеспечивают значительный запас производительности на будущее. Серия 5005G, основанная на архитектуре Cezanne, в свою очередь, предназначена для коммерческого и бизнес-сегмента, где требуется недорогое решение со встроенной графикой. В игровых приложениях она уступает процессорам Vermeer с большим объёмом кэша.