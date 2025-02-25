Базовый бесплатный набор функций там есть, а за подписку доступны более сложные инструменты.

Adobe адаптировала свой флагманский графический редактор Photoshop для смартфонов Apple. Версия для Android ожидается позже. Приложение предлагает как бесплатный набор инструментов, так и расширенный набор функций по подписке, оптимизированный для iOS. Пользователи iPhone получают доступ к ключевым возможностям Photoshop, включая работу со слоями, масками, ретуширование и генеративный ИИ Adobe Firefly. Интеграция с веб-версией доступна по подписке за $7.99 в месяц, которая уже входит в действующие платные подписки Photoshop.

Выпуск Photoshop для iPhone — стратегический шаг Adobe по привлечению новой мобильной аудитории, прежде всего молодых пользователей. Приложение также укрепляет позиции компании на рынке мобильных фоторедакторов. Пользователи Photoshop на других платформах теперь могут редактировать проекты и синхронизировать работу, используя свой смартфон от Apple.

Бесплатная версия включает базовый набор инструментов Photoshop, функции ретуширования, возможности Adobe Firefly и доступ к Adobe Stock. Платная подписка расширяет набор функций, добавляя интеграцию с веб-версией, дополнительные инструменты Firefly, библиотеку шрифтов, улучшенные функции выделения, инструменты ретуши и стилизации.

Разработчики учли специфику мобильного устройства Apple, обеспечивая удобство и скорость редактирования. Тестирование показало, что с помощью Photoshop на iPhone можно создавать самые разные изображения: от цифровых рисунков и коллажей до обложек и интернет-мемов. Приложение уже доступно в App Store по всему миру.