AMD и NVIDIA вступают в решающую схватку за массового потребителя.

В начале марта ожидается волна обзоров новых видеокарт. 4 марта эксперты поделятся своими мнениями о GeForce RTX 5070. Днём позже, 5 марта, станут доступны обзоры конкурирующей Radeon RX 9070. Геймеры смогут сравнить характеристики и производительность графических процессоров NVIDIA GB205 и AMD Navi 48, чтобы сделать осознанный выбор.

Выход RTX 5070 был перенесён с февраля на март из-за возникших производственных сложностей. NVIDIA подтвердила, что эмбарго на публикацию обзоров RTX 5070 будет снято 4 марта. Интересно, что запланировано два ограничения на размещения материалов: для карт по рекомендованной цене ($549) и для более дорогих версий, которые, вероятно, появятся в продаже неделей позже.

Что касается AMD, то она тщательнее подготовилась к релизу RX 9070, заранее отправив видеокарты магазинам. Презентация RX 9070 состоится 28 февраля, а продажи начнутся 6 марта. Таким образом, премьеры двух конкурирующих видеокарт разделяет всего два дня. Это создаст дополнительную работу для обозревателей, но и даст возможность прямого сравнения четырёх новых моделей: RTX 5070 Ti, RTX 5070, RX 9070 XT и RX 9070.