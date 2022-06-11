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Считаем выгодность майнинга в июне 2022

Так ли невыгоден майнинг? Давайте прикинем текущую доходность. Сегодня как раз пролив рынка ко дну.
[ ] для раздела Блоги
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3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
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Здрасьти! (уважительно)

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В последнее время столько постов о разорении майнеров, что смешно читать даже заголовки. В этой статье немного математики с данными реальной фермы (на фото не вся, т.к. в разных локациях).

Майню 5 лет. У меня ферма на 27 видеокарт и ~1250 MH/s на ETH. За последние 3 месяца было добыто 1,31 ETH. За это время курс эфира колебался от 3500 до 1500$ и в среднем составлял 2500$. Т.е. в качестве вознаграждения получено около 3300$, что по среднему курсу USDT на р2р Бинанса, составляет около 230 тыс.руб. 
За это время на электричество потрачено около 50 тыс.руб. (по 4,80 руб. за 1 кВт*час). 
Таким образом, среднемесячная по трём месяцам доходность 60 тыс.руб. Не много, но и не плохо.

Но сегодня-то ДАМП!

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Давайте прикинем текущую доходность. Сегодня как раз пролив рынка ко дну.

Суточная доходность эфира ~0,0145 ETH/сутки или ~22$/сутки или ~1400 руб./сутки из которых около 500 рублей на электричество, а 900 профит. Около 25-30 тыс.руб. среднемесячно. Но это тоже далеко не "розетка". При этом у меня карты в основном Vega 56/64 на устаревшем техпроцессе. Новые карты более энергоэффективные -> в 1,5 раза.

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Ну, так, так ли невыгоден майнинг?

При этом, этот бизнес на 98% автоматизирован. Это означает, что из 365 дней в году, вам потребуется потратить лишь около одной недели на возню с обслуживанием оборудования - разобрать, пропылесосить/продуть, собрать, иногда переустановить ПО. В остальное время вы будете просто смотреть как крутятся вентиляторы на картах.

Да, конечно, речь не идёт о новичках, у которых пуско-наладка может занять первые пару месяцев.

Читайте также мои старые статьи, там есть как собрать майнинг ферму :)

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P.S.: Этим картам на фото 4 года. Есть одна карта RX588 которой 5 лет. Все они прекрасно работают - главное вовремя обслуживать карты.

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