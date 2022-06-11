Считаем выгодность майнинга в июне 2022
Здрасьти! (уважительно)
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В последнее время столько постов о разорении майнеров, что смешно читать даже заголовки. В этой статье немного математики с данными реальной фермы (на фото не вся, т.к. в разных локациях).
Майню 5 лет. У меня ферма на 27 видеокарт и ~1250 MH/s на ETH. За последние 3 месяца было добыто 1,31 ETH. За это время курс эфира колебался от 3500 до 1500$ и в среднем составлял 2500$. Т.е. в качестве вознаграждения получено около 3300$, что по среднему курсу USDT на р2р Бинанса, составляет около 230 тыс.руб.
За это время на электричество потрачено около 50 тыс.руб. (по 4,80 руб. за 1 кВт*час).
Таким образом, среднемесячная по трём месяцам доходность 60 тыс.руб. Не много, но и не плохо.
Но сегодня-то ДАМП!
Давайте прикинем текущую доходность. Сегодня как раз пролив рынка ко дну.
Суточная доходность эфира ~0,0145 ETH/сутки или ~22$/сутки или ~1400 руб./сутки из которых около 500 рублей на электричество, а 900 профит. Около 25-30 тыс.руб. среднемесячно. Но это тоже далеко не "розетка". При этом у меня карты в основном Vega 56/64 на устаревшем техпроцессе. Новые карты более энергоэффективные -> в 1,5 раза.
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Ну, так, так ли невыгоден майнинг?
При этом, этот бизнес на 98% автоматизирован. Это означает, что из 365 дней в году, вам потребуется потратить лишь около одной недели на возню с обслуживанием оборудования - разобрать, пропылесосить/продуть, собрать, иногда переустановить ПО. В остальное время вы будете просто смотреть как крутятся вентиляторы на картах.
Да, конечно, речь не идёт о новичках, у которых пуско-наладка может занять первые пару месяцев.
Читайте также мои старые статьи, там есть как собрать майнинг ферму :)
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P.S.: Этим картам на фото 4 года. Есть одна карта RX588 которой 5 лет. Все они прекрасно работают - главное вовремя обслуживать карты.
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