Проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию ведомства, считают в МВД

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Российские пользователи сетевого оборудования также недовольны производительностью отечественных процессоров. Частная компания МЦСТ (производитель процессоров) существующие недостатки признает и работает над их решением.

Центральный аппарат МВД России по результатам 2021 года признал, что апгрейд собственной IT-инфраструктуры происходит очень медленно. Считается, что это является следствием того, что российское оборудование имеет некоторую сложность в настройке и использовании. Как стало известно, из заявления заместителя министра МВД - серверы на современных "Эльбрусах" не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, что не дает надлежащего уровня отказоустойчивости сетевого оборудования.

Представитель поставщика серверного оборудования для Министерства внутренних дел признает проблемы производительности и заявляет, что часть проблем уже исправлена и на смену «Эльбрусу 8С» готовится «Эльбрус 8СВ». Так же он отмечает, что для решения проблемы совместимости процессоров и ПО необходимы время и средства. Он подчеркнул, что отставание в вычислительной мощности от иностранных аналогов конечно будет, но переход на отечественное оборудование — это вопрос безопасности государства.

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17.12.2021 года топ российских потребителей серверного оборудования, после проведения тестов серверов, оснащенными отечественными процессорами остались ими недовольны. Основные претензии к оборудованию были в плохой производительности, большой стоимости и низкой энергоэффективности. Заказчики заявили о том, что работать с таким оборудованием можно будет после того как оно сравняется по необходимым характеристикам с иностранными аналогами и будет иметь конкурентную стоимость.