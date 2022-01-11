Новый опрос Paysafe предполагает, что многие люди, владеющие криптовалютами, хотели бы получать оплату цифровыми активами на основе блокчеина

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Новое исследование платежной платформы Paysafe показало, что более половины людей, владеющих криптовалютой, хотели бы получать свою зарплату в цифровых активах, таких как биткоин или эфир. Исследование показало, что такой вариант нравится 55%, а среди 18–24-летних этот показатель вырос до 60%. Среди основных причин этого было то, что криптовалюту рассматривали как разумную инвестицию, полагая, что в будущем им, вероятно, будут платить таким образом, а также большую финансовую гибкость.

Опрос основан на ответах 2000 владельцев криптовалют из США и Великобритании. Поэтому мнения людей в других странах могут отличаться. Цифра может быть выше в странах с репрессивными правительствами или где инфляция очень высока, но эти места не рассматривались, поэтому узнать их мнение так или иначе невозможно.

Одним из интересных результатов исследования стала основная мотивация людей хранить криптовалюты. Некоторые могут подумать, что большинство людей занимаются этим только для того, чтобы зарабатывать деньги, но, согласно Paysafe, самым большим мотивом было то, что люди считают, что криптовалюты станут доминирующей формой международной валюты в ближайшие годы.

Когда поднимается тема биткоина или других криптовалют, недоброжелатели обычно вызывают тюльпаноманию или говорят, что активы находятся в пузыре и что они лопнут. Неудивительно, что 70% опрошенных в какой-то момент своей истории инвестирования в криптовалюту испытывали сомнения, а 49% вывели некоторые или все свои криптовалютные активы в результате этих сомнений.

Если посмотреть на некоторые из наиболее оптимистичных взглядов опрошенных, то видно, что 60% верят о том, что многие интернет-магазины начнут принимать криптовалюту в следующем году, а 47% считают, что криптовалюта будет приниматься в обычных магазинах уже через 12 месяцев. Наконец, 49% опрошенных заявили, что в течение будущих пяти лет у каждого человека появится криптовалюта, поскольку ее становится все легче и легче приобрести.

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