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Отчет показывает, что база пользователей Windows 11 почти удвоилась с прошлого месяца. Данные основаны на примерно 5000 приложений из Магазина Windows на 60 000 ПК с ОС Windows 10 и 11. Опубликованные сегодня данные были взяты неделю назад, 23 ноября, поэтому вполне вероятно, что с тех пор процентное соотношение сместилось в пользу Windows 11.
На приведенной ниже круговой диаграмме за ноябрь 2021 года показано, что этот показатель достиг почти 9% (8,6% для сборки GA и 0,3% для сборки Insider) и приближается к удвоению показателя 5,1% по сравнению с октябрем. Помимо данных о Windows 11, на диаграмме видно, что ноябрьское обновление Windows 10 21H2 было установлено примерно на 3,7% компьютеров.
Такой приличный рост установок может быть обоснован, тем что Microsoft ранее объявила, что собирается ускорить развертывание Windows 11 из-за «положительных» отзывов пользователей, которые она получила, и мы, вероятно, наблюдаем некоторую кульминацию этого в этих данных.
Более подробную информацию Вы можете найти в исходном отчете здесь.