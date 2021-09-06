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Мужчина, которого в сообщениях местных СМИ называют только г-ном А., был арестован при попытке уехать из Южной Кореи в Россию после того, как он застрял в этой азиатской стране на продолжительное время. Подозреваемый не смог покинуть территорию Кореи после того как страна закрыла авиасообщение из-за начала пандемии COVID-19. Но после того как возобновились авиаперелеты, он не смог покинуть страну по другой причине – у него истек срок действия паспорта и ему пришлось жить в Сеуле пока российское консульство не выдаст новый паспорт.

Однако пока господин А. ожидал замены паспорта, власти США начали расследование деятельности группировки TrickBot, которая использовала свой ботнет для организации атак программ-вымогателей в США в течение 2020 года.

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В обвинительном заключении южнокорейский судья заявил, что г-н А. был обвинен в работе с бандой TrickBot и разработке компонента, связанного с веб-браузером.

Однако россиянин утверждает, что он не знал, что работал на киберпреступную банду и был принят на работу по объявлению с сайта по трудоустройству. «При разработке программного обеспечения руководство по эксплуатации не относилось к вредоносным программам», — заявил г-н А.

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Адвокат российского гражданина в настоящее время борется с попыткой экстрадиции в США, утверждая, что США будут преследовать его несправедливо. «Если вы отправите его в Соединенные Штаты, будет очень сложно реализовать свое право на защиту, и есть высокая вероятность того, что он подвергнется чрезмерному наказанию», — заявил адвокат предполагаемого разработчика TrickBot.