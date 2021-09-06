Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Член банды TrickBot арестован после того, как застрял в Южной Корее из-за пандемии COVID-19

На прошлой неделе в международном аэропорту Сеула был арестован россиянин по обвинению в разработке кода для хакерской группировки TrickBot.
[ ] для раздела Блоги
3
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Мужчина, которого в сообщениях местных СМИ называют только г-ном А., был арестован при попытке уехать из Южной Кореи в Россию после того, как он застрял в этой азиатской стране на продолжительное время. Подозреваемый не смог покинуть территорию Кореи после того как страна закрыла авиасообщение из-за начала пандемии COVID-19. Но после того как возобновились авиаперелеты, он не смог покинуть страну по другой причине – у него истек срок действия паспорта и ему пришлось жить в Сеуле пока российское консульство не выдаст новый паспорт.

Однако пока господин А. ожидал замены паспорта, власти США начали расследование деятельности группировки TrickBot, которая использовала свой ботнет для организации атак программ-вымогателей в США в течение 2020 года.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В обвинительном заключении южнокорейский судья заявил, что г-н А. был обвинен в работе с бандой TrickBot и разработке компонента, связанного с веб-браузером.

Однако россиянин утверждает, что он не знал, что работал на киберпреступную банду и был принят на работу по объявлению с сайта по трудоустройству. «При разработке программного обеспечения руководство по эксплуатации не относилось к вредоносным программам», — заявил г-н А. 

реклама

Адвокат российского гражданина в настоящее время борется с попыткой экстрадиции в США, утверждая, что США будут преследовать его несправедливо. «Если вы отправите его в Соединенные Штаты, будет очень сложно реализовать свое право на защиту, и есть высокая вероятность того, что он подвергнется чрезмерному наказанию», — заявил адвокат предполагаемого разработчика TrickBot.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
18
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
15
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
39
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
22

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
113
Стали известны результаты тестов производительности редкой RTX 3080Ti 20Gb в майнинге криптовалют
14
Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
11
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
26
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
219
Лайфхак по апгрейду Radeon RX 5000 на новую серию — обменяй видеокарту бесплатно у майнера
20
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
86
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
16
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
7
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
116
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
6
35% жителей США купили криптовалюту по совету Илона Маска и не планируют её продавать в будущем
36
Майнеры подняли цены на GeForce GTX 1080 Ti – выбираем самую быструю видеокарту до $1000
63
Новый монитор от Razer за $800 продемонстрировал время отклика на уровне бюджетных игровых мониторов
50
Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA
48
Пользователь Reddit показал, как мог бы выглядеть Кратос из God of War без бороды
14
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
6
Intel рассчитывает на собственный «эффект Zen» с будущими архитектурами
39
Не баг, а фишка – геймер нашёл в Cyberpunk 2077 ошибку, позволившую попасть в секретную локацию
6
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
39

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
91
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
126
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
33
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
20
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
18
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
15

Сейчас обсуждают

omoikane
22:20
стим цены не выставляет, он берет комиссию. Цену выставляют разрабы.
Microsoft может купить издателя Grand Theft Auto за $18 миллиардов — так утверждает инсайдер
Просто Хомяк
22:19
Смотря какая работа.
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
Просто Хомяк
22:18
Не надо грязи, просто Linux в нынешнем состоянии — система не для всех.
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
Юрий Соколов
22:17
говорят, самый стабильный майнинг на линуксе, но в свое время выяснил, что производительность в дебиане 10 оказалась ниже, чем в винде
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
Николай Карасёв
22:09
Linux можно поставить в голубятню,в курятник,но только не на ноутбук или компьютер.
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
Евгений Сардак
22:07
Неее, Марат, она всё-таки горячее чем её "одноклассница" Dual OC. Примерно на 7 градусов. Причём я пробовал добавлять пару вентиляторов, для дополнительного воздушного потока на неё, температура снизи...
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
Карина Егорова
22:06
в пирамиду несут денежку, привлекая за собой ещё других несунов и так далее, пока они не закончатся. те кто в хвосте остались будут сосать лапу, накормив вышестоящих и потеряв всё. в крипте все сами п...
NVIDIA готовит видеокарту для майнеров CMP 170HX, равную по скорости хешрейта 2хGeForce RTX 3080
Simon Crebbs
21:57
Изначально хотелось срубить побольше капустки, и побыстрее. Но случился казус, вот и пришлось заниматься игрой, вместо коктейля на пляже.....
No Man’s Sky: от разгромных до очень высоких рейтингов за пять лет
Me4tatelI&gt;
21:55
но skyrim выходила отдельно версия специально, оптимизировали что то, может и переделывали еще а тут просто мод это как бы не одно и то же))
Российский энтузиаст выпустил мод, добавляющий в Witcher 3 вид от первого лица
Кеша
21:54
Мне не зачем скрывается. Хорошая фотка да.
Kingston была ведущим производителем оперативной памяти в 2020 году с долей рынка почти 80%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем