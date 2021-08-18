Pokémon UNITE выйдет на Android и iOS 22 сентября
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Этим летом игра была выпущена на Switch, но дата выхода мобильной версии еще не была названа. Сегодня, во время Pokémon Presents, стало известно, что 22 сентября Pokémon UNITE выйдет на устройства Android и iOS.
Если вы еще не знаете, Pokémon UNITE - это игра, разработанная TiMi Studios, дочерней компанией Tencent. Геймплей вдохновлен League of Legends, многопользовательской онлайн-боевой ареной (MOBA), которая также принадлежит Tencent. В названии представлены различные покемоны, которые сражаются в матчах 5 на 5, пытаясь набрать наибольшее количество очков, завоевывая определенные области карты. Игроки также могут настроить внешний вид выбранного покемона, используя костюмы под названием Holowear.
Сегодняшняя презентация не только объявила дату запуска версий Pokémon UNITE для Android и iOS, но и объявила, что открыта предварительная регистрация. Предварительная регистрация в играх может принести вам некоторые бонусы, которые также зависят от того, сколько других людей предварительно зарегистрировались. Если более 1 миллиона человек предварительно зарегистрируются в игре, они получат 1000 билетов Aeos - одну из форм виртуальной валюты в игре; если эта отметка достигнет 2,5 миллиона, те, кто предварительно зарегистрируется, сразу же получат Пикачу; и если он достигнет 5 миллионов, для Пикачу появится специальный наряд Holowear под названием Festival Style.
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Для игроков версии Switch сегодня выходит обновление, которое добавляет в игру Blissey. На презентации также были показаны два новых покемона, которые будут добавлены в будущих обновлениях: Мамосвин и Сильвеон. Однако дата выхода этих новых покемонов пока не сообщается.
Если вы хотите попробовать Pokémon UNITE 22 сентября, вы можете предварительно зарегистрироваться для получения версии для iOS здесь или для версии для Android здесь. Игра бесплатна, но есть покупки внутри приложения.
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