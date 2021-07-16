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Аналитическая компания Canalys опубликовала предварительный отчет о мировом рынке смартфонов. Согласно последним данным, Samsung сохранила свою позицию numero uno во втором квартале 2021 года. Однако наиболее интересным моментом в этом отчете является то, что китайский бренд Xiaomi превзошел Apple и стал вторым по величине производителем смартфонов в мире.

Рынок смартфонов в целом демонстрирует признаки восстановления с 12-процентным ростом во втором квартале 2021 года. Samsung сохранили свое первенство с 19-процентной долей рынка. Xiaomi заняла второе место с 17-процентной долей благодаря колоссальному росту на 83 процента. Apple скатилась на третье место с 14-процентной долей и ростом всего на 1 процент. Четвертую и пятую позиции заняли дочерние компании BBK electronic Oppo и Vivo с долей по 10 процентов каждая. Если рассматривать эти компании как единое целое, BBK electronics занимает третью позицию, что опускает Apple на четвертое место.

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Стоит отметить, что продуктовый портфель Xiaomi в основном относится к бюджетному сегменту. По сравнению с Apple, средняя цена продажи Xiaomi примерно на 75 процентов меньше. Чтобы увеличить свои доходы, китайскому бренду потребуются его премиальные предложения, такие как Mi 11 Ultra, вместе с его бюджетной линейкой. Согласно Canalys, основной рост продаж Xiaomi пришелся на Латинскую Америку, Африку и Западную Европу. Быстрый рост Xiaomi можно объяснить санкциями США к Huawei.