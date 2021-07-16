Госдеп США предлагает 10 миллионов долларов за информацию о спонсируемых государствами хакерах
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Сегодняшнее объявление было сделано после того, как в США наблюдается рост киберактивности, нацеленной на критически важные секторы инфраструктуры, включая всплеск инцидентов с программами-вымогателями. Некоторые из этих атак, например, атаки на JBS Foods и Colonial Pipeline, на несколько дней негативно сказались на поставках продуктов питания и топлива в США, даже вызвав небольшую панику среди населения США в определенных районах.
Многие компании по кибербезопасности и отраслевые эксперты обвиняют Россию, Китай, Иран и Северную Корею. В своем сегодняшнем объявлении Государственный департамент ищет доказательства того, что эти группы действуют при некоторой помощи или руководстве со стороны местных режимов.
Вознаграждение предлагается в рамках программы Государственного департамента «Вознаграждение за правосудие» (RFJ), той же системы, через которую США ранее предлагали вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию о хакерах, спонсируемых государством Северной Кореи, и вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о любых спонсируемых государством хакеров, вмешивающихся в выборы в США.
Чтобы облегчить получение информации, Госдепартамент заявил, что готов выплачивать вознаграждение в криптовалюте и даже создал специализированный веб-портал в даркнете для получения анонимной информации. Веб-сайт можно найти по адресу:
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he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion
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