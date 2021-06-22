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Сегодня Samsung опроверг слухи о сделке по покупке OLED-дисплеев с LG, которые ходили в Интернете в течение последних нескольких месяцев. В телефонном разговоре с корейским цифровым изданием IT Chosun представитель бизнес-подразделения Samsung Electronics по производству дисплеев (VD) заявил, что слухи беспочвенны, и заявил, что такая сделка не будет плодотворной для Samsung, а также сказав, что «наши QLED-телевизоры имеют лучшее качество изображения, чем OLED-телевизоры LG».

Еще в апреле распространились слухи об этой сделке, в которых говорилось, что Samsung хочет купить OLED у LG, чтобы справиться с ростом цен на ЖК-панели в Китае. Рост цен стал результатом пандемии COVID-19, которая сильно ударила по миру во всех секторах, и технологический сектор не стал исключением. Однако в этом отчете уже указывалось, что никаких контрактов подписано не было, и сделка не прошла стадию переговоров. Интересно, что в тот же день в интервью президент Samsung Чон-Хи Хана заявил, что не было никакого намерения заключать такую сделку. Он снова повторил это на Всемирной выставке информационных технологий (WIS) 2021. Несмотря на все это, мельница слухов явно не перестала вращаться, и было бы интересно посмотреть, остановится ли она сейчас.