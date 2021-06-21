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Cyberpunk 2077 снова в PlayStation Store, но с предупреждением для игроков PS4

Последняя ролевая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED теперь снова в магазине Sony PlayStation Store после ее отсутствия более шести месяцев. Она поставляется с предупреждением о производительности для владельцев базовой PlayStation 4
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Через шесть месяцев после того, как Cyberpunk 2077 был удален из PlayStation Store, он вернулся, наконец, вернув игрокам PlayStation возможность покупать его в цифровом виде. Sony убрала игру, разработанную CD Projekt RED, из своего магазина всего через неделю после запуска, когда стали очевидны серьезные проблемы с игровым процессом и производительностью, особенно на базовых консолях старого поколения. На данный момент разработчик выпустил множество обновлений для игры на всех платформах, направленных на повышение стабильности, производительности и исправление множества ошибок. Последнее крупное обновление, патч 1.23, появилось только на прошлой неделе с очередным набором исправлений.

Хотя Sony считает, что игра готова к возвращению в PlayStation Store, для потенциальных покупателей все еще прилагается предупреждение. И CD Projekt RED, и Sony заявили, что базовая PlayStation 4 будет испытывать проблемы с производительностью с Cyberpunk 2077, а PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 - рекомендуемые системы для игры. Обновления будут продолжать появляться с большим количеством оптимизаций.

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CD Projekt RED также разрабатывает специальную версию Cyberpunk 2077 следующего поколения, наряду с обновлением для Ведьмака 3, и это все еще планируется выпустить где-то во второй половине 2021 года. Все нынешние владельцы игры на консолях Xbox и PlayStation получат обновление бесплатно.

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