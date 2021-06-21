Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Через шесть месяцев после того, как Cyberpunk 2077 был удален из PlayStation Store, он вернулся, наконец, вернув игрокам PlayStation возможность покупать его в цифровом виде. Sony убрала игру, разработанную CD Projekt RED, из своего магазина всего через неделю после запуска, когда стали очевидны серьезные проблемы с игровым процессом и производительностью, особенно на базовых консолях старого поколения. На данный момент разработчик выпустил множество обновлений для игры на всех платформах, направленных на повышение стабильности, производительности и исправление множества ошибок. Последнее крупное обновление, патч 1.23, появилось только на прошлой неделе с очередным набором исправлений.

Хотя Sony считает, что игра готова к возвращению в PlayStation Store, для потенциальных покупателей все еще прилагается предупреждение. И CD Projekt RED, и Sony заявили, что базовая PlayStation 4 будет испытывать проблемы с производительностью с Cyberpunk 2077, а PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 - рекомендуемые системы для игры. Обновления будут продолжать появляться с большим количеством оптимизаций.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

CD Projekt RED также разрабатывает специальную версию Cyberpunk 2077 следующего поколения, наряду с обновлением для Ведьмака 3, и это все еще планируется выпустить где-то во второй половине 2021 года. Все нынешние владельцы игры на консолях Xbox и PlayStation получат обновление бесплатно.