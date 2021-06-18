Фейковая DarkSide атакует энергетику и пищевую промышленность в электронных письмах-вымогателях
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После выкупа от Colonial Pipeline, крупнейшего топливопровода в США, банда вымогателей оказалась в центре внимания, что привело к усилению контроля со стороны правоохранительных органов и стало причиной того, что DarkSide внезапно прекратил свою деятельность в мае этого года. С тех пор никакой дополнительной активности со стороны этой группы не предпринималось.
В новом отчете исследователи Trend Micro сообщают, что в июне началась новая кампания по вымогательству, в ходе которой злоумышленники выдают себя за банду программ-вымогателей DarkSide. «Несколько компаний в энергетической и пищевой промышленности недавно получили электронные письма с угрозами якобы от DarkSide, - объясняет исследователь Trend Micro Седрик Пернет. «В этом письме злоумышленник утверждает, что успешно взломал сеть и получил доступ к конфиденциальной информации, которая будет раскрыта, если не будет уплачен выкуп в размере 100 биткоинов (BTC)».
Эта новая кампания вымогательства состоит из электронных писем, отправленных компаниям или через контактные формы их веб-сайтов, в которых говорится, что банда вымогателей взломала серверы компании и украла данные во время атаки. В электронном письме говорится, что компания должна заплатить 100 биткоинов, иначе злоумышленники публично опубликуют документы.
Вы можете прочитать все сообщение о вымогательстве ниже:
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Привет, это DarkSide.
Нам потребовалось много времени, чтобы взломать ваши серверы и получить доступ ко всей вашей бухгалтерской отчетности. Кроме того, мы получили доступ ко многим финансовым документам и другим данным, которые могут сильно повлиять на вашу репутацию, если мы их опубликуем.
Это было сложно, но нам помогла удача - один из ваших сотрудников крайне неквалифицирован в вопросах сетевой безопасности. О нас можно было услышать из прессы - недавно мы провели успешную атаку на Colonial Pipeline. Для неразглашения вашей конфиденциальной информации нам требуется не так уж много - 100 биткоинов. Вдумайтесь, эти документы могут заинтересовать не только простых людей, но и налоговую службу, и другие организации, если они будут в открытом доступе ... Долго ждать не будем - у вас есть несколько дней.
Наш биткоин-кошелек - bc1qcwrl3yaj8pqevj5hw3363tycx2x6m4nkaaqd5e
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Согласно Trend Micro, все электронные письма указывают один и тот же биткоин-адрес. В настоящее время по биткоин-адресу платежей не производилось и, скорее всего, не будет в будущем, учитывая размер выкупа в 3,6 миллиона долларов.
Trend Micro заявляет, что электронные письма, которые они видели, отправляются с адресов электронной почты darkside @ 99email [.] Xyz и darkside @ solpatu [.], Причем учетная запись 99email.xyz является одноразовой электронной почтой.
Непонятно, почему фейковые вымогатели нацелены только на пищевой и энергетический сектор, но считается, что это связано с тем, что недавние атаки в этих отраслях позволили быстро получить выкуп.
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