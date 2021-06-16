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Кошкин содержится под стражей с момента ареста в Калифорнии в сентябре 2019 года, и ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет тюрьмы после вынесения приговора. Его сообщник Павел Цуркан также был обвинен в сговоре с целью причинения ущерба защищенным компьютерам, а также в пособничестве Петру Левашову, главному оператору ботнета Kelihos.

Кошкин управлял Crypt4U.com, Crypt4U.net, fud.bz, fud.re и другими веб-сайтами, которые обещали скрывать вредоносные программы (например, бот-сети, трояны удаленного доступа, клавиатурные шпионы, кражи учетных данных и майнеры криптовалюты), полностью необнаруживаемые почти всеми основными поставщиками антивирусных решений. Кошкин предоставил Левашову заказную услугу шифрования большого объема данных, которая позволила Левашову распространять Kelihos через несколько преступных организаций. «Левашов использовал ботнет Kelihos для рассылки спама, сбора учетных данных, проведения атак типа «отказ в обслуживании» и распространения программ-вымогателей и другого вредоносного ПО».

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Оператор Kelihos платил Кошкину примерно 3000 долларов в месяц за его услуги в период с мая 2014 года по апрель 2017 года. Когда ФБР наконец его ликвидировало, ботнет Kelihos, контролировал по меньшей мере 60 000 взломанных компьютеров по всему миру.

«Управляя веб-сайтом, предназначенным для сокрытия вредоносных программ от антивирусных программ, Кошкин предоставил важную услугу, которая позволила другим киберпреступникам заразить тысячи компьютеров по всему миру», - сказал исполняющий обязанности прокурора США Леонард Бойл от округа Коннектикут.