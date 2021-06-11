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До того, как он был отключен в результате совместной операции правоохранительных органов США, Германии, Нидерландов и Румынии, SlilPP работал в нескольких доменах в общедоступном Интернете и даркнете. Портал работал с 2012 года и позволял любому зарегистрироваться, а затем начать покупать или продавать взломанные учетные записи. В сегодняшнем пресс-релизе Министерство юстиции заявило, что за свою девятилетнюю историю портал SlilPP продал более 80 миллионов учетных данных от более чем 1400 компаний. Согласно исследований аналитиков, пользователи сайта часто продавали учетные данные для учетных записей в PayPal, Wells Fargo, SunTrust, Amazon, Verizon Wireless, Xfinity, Walmart, а также кредитные карты из различных банков.

«Судя по имеющимся ограниченным сообщениям о жертвах, украденные учетные данные, проданные через Slilpp, причинили убытки в США на сумму более 200 миллионов долларов», - заявило сегодня Министерство юстиции. «Департамент не потерпит теневого бизнеса украденных личных данных, и мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов по всему миру, чтобы разрушить криминальные рынки, где бы они ни находились», - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции.

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В настоящее время на домашней странице SlilPP отображается типичный баннер с арестом Министерства юстиции и ФБР.