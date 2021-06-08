Samsung Display начнет поставки складных OLED-панелей для Google, Xiaomi и Vivo с октября этого года
реклама
Недавно сообщалось, что Samsung может начать поставлять складные OLED-панели для Google, Xiaomi и OPPO, среди прочих. Теперь новый отчет корейских СМИ подтверждает, что складные OLED-экраны будут поставляться в Google, Xiaomi и Vivo с октября этого года.
Это означает, что складные смартфоны от Google, Xiaomi и Vivo могут быть выпущены к концу этого года, в четвертом квартале. Примечательно, что Xiaomi уже выпустила свой первый складной смартфон под названием Mi MIX Fold.
Ожидается, что Google выпустит свое первое складное устройство вместе со смартфонами серии Pixel 6, которое, вероятно, будет называться Pixel Fold . С другой стороны, Vivo также выпустит свой первый такой смартфон в этом году с 8-дюймовым основным экраном и 6,5-дюймовым складным дисплеем.
Сообщается, что южнокорейская компания также будет поставлять OPPO складные дисплеи. OPPO продемонстрировала пару прототипов складных телефонов, и для этого китайская компания сотрудничала с Samsung Display, BOE и Visionox. Но сейчас похоже, что китайская фирма работает только с Samsung Display.
реклама
Сообщается, что Huawei также вела переговоры с Samsung по поводу складных дисплеем, но переговоры были прекращены. Ранее Huawei для своих складных смартфонов использовала панели от BOE.
Samsung уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов и теперь готовится выпустить еще два таких телефона в ближайшие месяцы - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила