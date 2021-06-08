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Samsung Display начнет поставки складных OLED-панелей для Google, Xiaomi и Vivo с октября этого года

Samsung Display, которая до сих пор эксклюзивно поставляла свои складные OLED-панели для Samsung Electronics, теперь готовится к поставке панелей для складных смартфонов другим брендам.
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Недавно сообщалось, что Samsung может начать поставлять складные OLED-панели для Google, Xiaomi и OPPO, среди прочих. Теперь новый отчет корейских СМИ подтверждает, что складные OLED-экраны будут поставляться в Google, Xiaomi и Vivo с октября этого года.

Это означает, что складные смартфоны от Google, Xiaomi и Vivo могут быть выпущены к концу этого года, в четвертом квартале. Примечательно, что Xiaomi уже выпустила свой первый складной смартфон под названием Mi MIX Fold.

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Ожидается, что Google выпустит свое первое складное устройство вместе со смартфонами серии Pixel 6, которое, вероятно, будет называться Pixel Fold . С другой стороны, Vivo также выпустит свой первый такой смартфон в этом году с 8-дюймовым основным экраном и 6,5-дюймовым складным дисплеем.

Сообщается, что южнокорейская компания также будет поставлять OPPO складные дисплеи. OPPO продемонстрировала пару прототипов складных телефонов, и для этого китайская компания сотрудничала с Samsung Display, BOE и Visionox. Но сейчас похоже, что китайская фирма работает только с Samsung Display.

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Сообщается, что Huawei также вела переговоры с Samsung по поводу складных дисплеем, но переговоры были прекращены. Ранее Huawei для своих складных смартфонов использовала панели от BOE.

Samsung уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов и теперь готовится выпустить еще два таких телефона в ближайшие месяцы - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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