Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Недавно сообщалось, что Samsung может начать поставлять складные OLED-панели для Google, Xiaomi и OPPO, среди прочих. Теперь новый отчет корейских СМИ подтверждает, что складные OLED-экраны будут поставляться в Google, Xiaomi и Vivo с октября этого года.

Это означает, что складные смартфоны от Google, Xiaomi и Vivo могут быть выпущены к концу этого года, в четвертом квартале. Примечательно, что Xiaomi уже выпустила свой первый складной смартфон под названием Mi MIX Fold.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Ожидается, что Google выпустит свое первое складное устройство вместе со смартфонами серии Pixel 6, которое, вероятно, будет называться Pixel Fold . С другой стороны, Vivo также выпустит свой первый такой смартфон в этом году с 8-дюймовым основным экраном и 6,5-дюймовым складным дисплеем.

Сообщается, что южнокорейская компания также будет поставлять OPPO складные дисплеи. OPPO продемонстрировала пару прототипов складных телефонов, и для этого китайская компания сотрудничала с Samsung Display, BOE и Visionox. Но сейчас похоже, что китайская фирма работает только с Samsung Display.

реклама

Сообщается, что Huawei также вела переговоры с Samsung по поводу складных дисплеем, но переговоры были прекращены. Ранее Huawei для своих складных смартфонов использовала панели от BOE.

Samsung уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов и теперь готовится выпустить еще два таких телефона в ближайшие месяцы - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.