Компания Bose сообщила об атаке программы-вымогателя
реклама
Компания Bose сообщила об утечке данных в результате атаки программы-вымогателя, поразившей системы компании в начале марта. В письме с уведомлением о взломе, поданном в Генеральную прокуратуру Нью-Гэмпшира, Bose сообщила, что «пережила сложный кибер-инцидент, который привел к развертыванию вредоносных программ / программ-вымогателей в ее сетях.
Производитель аудиосистем нанял внешних экспертов по безопасности для восстановления систем, пострадавших от атаки. В компании также заявили, что выкуп они не платили. Изучая влияние атаки вымогателя на его сеть, производитель аудио обнаружил, что злоумышленники получили доступ к некоторым личным данным его нынешних и бывших сотрудников. «В ходе расследования мы выявили ограниченный круг лиц, данные которых были затронуты, и направили им уведомления. В нашем бизнесе нет сбоев, и мы сосредоточены на предоставлении нашим клиентам отличных продуктов и впечатлений, которые они привыкли ожидать от Bose».
«Основываясь на нашем расследовании и криминалистическом анализе, компания Bose 29 апреля 2021 года определила, что злоумышленник потенциально получил доступ к небольшому количеству внутренних таблиц с административной информацией, хранящейся в нашем отделе кадров», - заявили в Bose. Персональная информация сотрудников, раскрытая при атаке программы-вымогателя, включает имена, номера социального страхования, информацию о компенсации и другую информацию, связанную с персоналом.
Хотя Bose не нашла подтверждения того, что злоумышленники, стоящие за инцидентом, слили данные из ее сети, Bose нанял экспертов для мониторинга даркнета на предмет любых признаков утечки данных и работает с Федеральным бюро расследований США - сообщил производитель аудиосистем.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила