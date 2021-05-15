Xiaomi может вернуть свой популярный Redmi Note 8
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Прошло почти два года с тех пор, как серия Xiaomi Redmi Note 8 вышла на рынок, и даже с выходом на рынок новой серии Note 10 компания, как сообщается, планирует перевыпустить Note 8 в этом году.
Телефон Xiaomi с номером модели M1908C3JGG появился в FCC. Инсайдер Kacper Skrzypek в Twitter сообщил, что новый Redmi Note 8 «подтвержден одной из страниц Xiaomi». Не известно, с какой страницы инсайдер взял эту информацию, но ранее его сливы информации о Xiaomi всегда сбывались.
Согласно документации FCC, Redmi Note 8 2021 года будет оснащен чипсетом MediaTek Helio G85, батареей емкостью 4000 мАч и MIUI 12.5, с Android 11 из коробки. Устройство планируется для некоторых рынков, включая ЕС и Россию.
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В отдельном сообщении в Twitter от информатора XiaomiUI было опубликовано еще больше подробностей об обновленном Redmi Note 8 (2021 г.), в котором говорится, что устройство будет иметь поддержку быстрой зарядки 22,5 Вт, блок с четырьмя камерами с основным датчиком 48 МП. Устройство якобы носит кодовое название «Biloba».
Серия Redmi Note 8 предлагала дисплей с разрешением Full HD +, сканер отпечатков пальцев на задней панели, разъем для наушников 3,5 мм и специальный слот для карт памяти microSD. Серия Note 8 была доступным вариантом и предлагала покупателям отличное соотношение цены и качества.
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