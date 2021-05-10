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Сообщается, что Samsung планирует выпустить смартфон Galaxy F52 5G в Китае. Телефон недавно был замечен на китайских платформах сертификации 3C и TENAA. На последнем их них стали известны характеристики телефона. Ходят слухи, что F52 5G появится в конце этого месяца. В преддверии запуска, на Weibo появились живые снимки Galaxy F52 5G, демонстрирующие его дизайн.

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Живые фото показывают, что название Galaxy F52 5G связано с моделью телефона SM-E260. В правом верхнем углу дисплея имеется отверстие с камерой. Его глянцевая задняя крышка имеет прямоугольный модуль камеры с четырьмя камерами и светодиодной вспышкой. На нижнем краю Galaxy F52 5G имеется аудиоразъем 3,5 мм, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. Согласно прогноза, F52 5G будет доступен по цене 1999 юаней (312 долларов).

Ожидается, что Galaxy F52 5G будет оснащен 6,57-дюймовым экраном OLED AMOLED с разрешением Full HD + и встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера будет иметь разрешение в 16 мегапикселей, а основная камера - в 64 мегапикселя. F52 5G будет поставляться с ОС Android 11 из коробки. Объем внутренней памяти будет составлять 128 ГБ, а объем оперативной - 8 ГБ. Также ожидается, что смартфон будет оснащаться восьмиядерным процессором Snapdragon 750G с тактовой частотой 2,4 ГГц.

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Galaxy F52 5G будет поставляться с аккумулятором емкостью 4350 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Телефон имеет размеры 164,63 х 76,3 х 8,7 и весит 199 граммов.