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На прошлой неделе OnePlus представил новую программную инициативу под названием OneLab, которая очень похожа на Google Creative Lab - подразделение, похожее на стартап, созданное для создания забавных или интересных новых приложений и инструментов. Первый из этих экспериментов представлен в виде Clipt, кроссплатформенного инструмента для обмена буфером обмена, который упрощает передачу текста, изображений и файлов между вашими устройствами - даже планируется поддержка iOS.

OnePlus рекламирует Clipt как решение для тех из нас, кто регулярно копирует данные с телефона на компьютер и обратно, а также на тех кто использует для этого облачное хранилище, электронную почту или другие методы. Предполагается, что Clipt упростит передачу изображений, файлов и текста между вашими устройствами, хотя для Android есть серьезные ограничения.

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Clipt страдает той же проблемой, которая ограничивает любую другую службу синхронизации буфера обмена на Android 10 и новее. Обновление ограничило доступ к буферу обмена Android, поэтому OnePlus может добавлять текст и изображения в буфер обмена вашего телефона, но не может читать то, что вы в нем храните. Это означает, что если вы хотите скопировать текст со своего телефона на компьютер, вам сначала нужно вставить его в Clipt. По крайней мере, Clipt упрощает это с помощью постоянного уведомления. Текст, скопированный в буфер обмена вашего компьютера, мгновенно становится доступным на вашем телефоне.







OnePlus заявляет, что не хранит ваши данные на своих серверах. Для этого необходимо войти в свою учетную запись Google, чтобы Clipt использовал ваше хранилище Google Drive. Чтобы уменьшить занимаемый объем, Clipt сохранит только десять последних файлов или фрагментов, которыми вы делитесь, автоматически удаляя старые. Во время настройки вам необходимо выполнить некоторые пугающие разрешения, связанные с вашим хранилищем, но OnePlus пишет, что вам не нужно беспокоиться о безопасности ваших файлов, так как они хранятся в зашифрованном виде.

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