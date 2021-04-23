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Флагманская клавиатура Google, которая предустановлена на каждом современном смартфоне (кроме телефонов, продаваемых в Китае), получает новую фишку. Если вы заядлый пользователь функции буфера обмена Gboard, это новое изменение, несомненно, сделает вашу жизнь намного проще. В последней версии Gboard Google развертывает новую полосу прокрутки, чтобы вы могли быстро получить доступ ко всему скопированному контенту.

В настоящее время функция предложений буфера обмена Gboard, которая получила широкое распространение, показывает только одно предложение буфера обмена посередине. Новое изменение, которое тестирует Google, расширяет удобство использования строки и отображает все ваши выборы в прокручиваемом списке. Поэтому, если вы скопировали несколько ссылок, текст, коды доступа и т. д. в буфер обмена, панель предложений буфера обмена Gboard теперь будет отображать все ваши выборы в одном месте с возможностью их прокрутки для более быстрого доступа. Прокручиваемый буфер обмена берет на себя ярлыки, которые обычно отображаются там, и скрывает их под раскрывающейся стрелкой.

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Как уже упоминалось, Gboard в настоящее время отображает только ваше последнее предложение, и вам нужно далеко пройти по меню диспетчера буфера обмена, чтобы получить доступ к другому скопированному содержимому. Отображение всех ваших предложений прямо над клавиатурой значительно улучшит комфорт копирования и вставки.

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Новая панель предложений работает независимо от того, включена ли история буфера обмена или нет. Но скорей всего, что Google, скорее всего, даст пользователям возможность отказаться или отключить эту панель.

На данный момент это изменение доступно только небольшому количеству пользователей Gboard. По-видимому, это включается на стороне сервера, поэтому вы не можете получить его прямо сейчас, просто обновив свое приложение до последней версии Gboard.