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Производитель игрового оборудования Razer учредил фонд в размере 50 миллионов долларов, который направлен на инвестирование в стартапы, специализирующиеся на экологически безопасных продуктах и услугах. Первым из таких стартапов, является The Nurturing Co., в портфолио которой входят бренды бамбуковой туалетной бумаги и средств по уходу за домом.

Эта инициатива, получившая название «Зеленый фонд Razer», является частью 10-летнего плана устойчивого развития компании, который включает в себя различные цели, такие как снижение углеродных выбросов, использование 100% возобновляемых источников энергии к 2025 году и к 2030 году использование в ее всех продуктах переработанных или перерабатываемых материалов.

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Новый фонд для стартапов будет размещен в подразделении корпоративных венчурных предприятий Razer zVentures и станет «неотъемлемой частью» инвестиционных движений компании со штаб-квартирой в Сингапуре. Зеленый фонд будет стремиться стимулировать компании, уделяющим особое внимание возобновляемым источникам энергии, а также проблемами углерода и пластика. Razer стремится к 2030 году полностью снизить уровень выбросов углерода, включая все свои офисные операции.

The Nurturing Co., первый бенефициар Зеленого фонда, получила начальные инвестиции и будет поставлять свою бамбуковую туалетную бумагу Bambooloo в некоторые глобальные офисы Razer, включая офис в Малайзии и новую штаб-квартиру в Юго-Восточной Азии в Сингапуре, которая должна скоро открыться. Когда это новое здание откроется, оно будет работать на возобновляемых источниках энергии, следуя примеру европейского подразделения Razer в Гамбурге.

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По данным The Nurturing Co., для производства бамбуковой целлюлозы требуется на 90% меньше воды и на 70% меньше углерода по сравнению с древесной массой, что делает ее более экологичным выбором для туалетной бумаги. Компания из Сингапура также будет использовать экосистему Razer для расширения своего бизнеса. Razer не раскрыла точных цифр относительно своих венчурных инвестиций, но отметила, что средняя цифра колеблется от 100 000 до 1 миллиона долларов.

«Наши партнеры будут иметь доступ к экосистеме и глобальной сети Razer», - заявили в компании. «Это предоставит стартапам более чем достаточно ресурсов для расширения своего бизнеса и предоставления инновационных технологий для защиты окружающей среды для будущих поколений». Razer также обещала, что к 2025 году все свои продукты и упаковки утилизировать.

В ноябре прошлого года в Сингапуре была введена схема компенсации расходов, понесенных компаниями, когда они привлекали независимых поставщиков услуг, связанных с экологией и устойчивостью (GSLS). Эта схема является частью цели города-государства по развитию «зеленых» рынков, а также продуктов для поддержки движения Азии к низкоуглеродному будущему.