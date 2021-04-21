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Операторы программы-вымогателя REvil требуют у Apple «выкупить» украденные чертежи продуктов, чтобы избежать их опубликования на сайте REvil до сегодняшнего события Apple Spring Loaded.

Операторы программ-вымогателей требует, чтобы Apple заплатила выкуп до 1 мая, чтобы предотвратить утечку украденных данных, и добавляют, что они «ведут переговоры о продаже большого количества конфиденциальных чертежей и гигабайта личных данных нескольких крупных брендов».

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REvil начали требовать выкуп у Apple только после того, как Quanta Computer, ведущий производитель ноутбуков и один из деловых партнеров Apple, отказался общаться с группировкой вымогателей и заплатить выкуп после того, как они якобы украли «много конфиденциальных данных» из сети Quanta.

Quanta - тайваньский производитель оригинального дизайна (ODM) и производитель Apple Watch, Apple Macbook Air и Apple Macbook Pro. У Quanta длинный список известных клиентов, включая Apple, Dell, Hewlett-Packard, Alienware, Lenovo, Cisco и Microsoft. По количеству проданных ODM-ноутбуков Quanta является вторым в мире производителем ноутбуков с оригинальным дизайном, уступая только Compal, который также стал жертвой программ-вымогателей в прошлом году.

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Согласно странице в Tor, Quanta должна выплатить 50 миллионов долларов до 27 апреля или 100 миллионов долларов после окончания обратного отсчета.

На данный момент REvil выложили на своем сайте в даркнете более десятка схем и компонентов MacBook, хотя нет никаких доказательств, что какие-либо из них являются новыми продуктами Apple.

В переговорном чате на платежном сайте REvil, они предупредили, что «чертежи всех устройств Apple и все личные данные сотрудников и клиентов будут опубликованы с последующей продажей», если Quanta не начнет переговоры о выкупе.

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REvil в течение последнего месяца активно занимался хакерством, требуя чрезвычайно высокие выкупы в атаках, направленных на Acer (50 миллионов долларов), Пьера Фабра (25 миллионов долларов) и Asteelflash (24 миллиона долларов).

Представители Apple и Quanta пока не прокомментировали эту информацию.