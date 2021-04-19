Игровой телефон Redmi может иметь дисплей 144 Гц
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По слухам, Redmi выпустит свой первый игровой телефон к концу этого месяца. Ожидается, что он будет оснащен 6-нм процессором Dimensity 1200, который, как говорят, будет обеспечивать производительность, аналогичную Snapdragon 870. Согласно новой утечке, которая появилась сегодня, он может иметь экран с высокой частотой обновления.
Свежая информация показывает, что игровой телефон Redmi будет иметь экран Samsung AMOLED E4 с отверстием в центре вверху. Ожидается, что этот дисплей будет поддерживать частоту обновления до 144 Гц. Серия Redmi K40 оснащена 6,67-дюймовым дисплеем Samsung E4. Следовательно, вполне вероятно, что игровой телефон Redmi будет иметь дисплей такого же размера. Смартфон может быть оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Его задняя панель может быть оснащена четырьмя камерами с 64-мегапиксельным объективом Sony IMX686. Для геймеров он может предложить кнопки, аналогичные серии Black Shark 4. Другие характеристики, а также маркетинговое название устройства еще не подтверждены. Устройство будет стоить около (306 долларов).
Телефон M210K410C, который был сертифицирован китайской сертификационной платформой 3C, может стать новым игровым телефоном Redmi. Ожидается, что устройство появится в базе данных сертификационного сайта TENAA в ближайшие дни. С другой стороны, номер модели M210K410I принадлежит индийской версии телефона. Это устройство было замечено на сайте сертификации BIS в недавнем прошлом, и его список в базе данных IMEI показал, что оно может идентифицироваться в Индии как устройство POCO.
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