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Игровой телефон Redmi может иметь дисплей 144 Гц

Ожидается, что он будет оснащен 6-нм процессором Dimensity 1200, который, как говорят, будет обеспечивать производительность, аналогичную Snapdragon 870
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По слухам, Redmi выпустит свой первый игровой телефон к концу этого месяца. Ожидается, что он будет оснащен 6-нм процессором Dimensity 1200, который, как говорят, будет обеспечивать производительность, аналогичную Snapdragon 870. Согласно новой утечке, которая появилась сегодня, он может иметь экран с высокой частотой обновления.

Свежая информация показывает, что игровой телефон Redmi будет иметь экран Samsung AMOLED E4 с отверстием в центре вверху. Ожидается, что этот дисплей будет поддерживать частоту обновления до 144 Гц. Серия Redmi K40 оснащена 6,67-дюймовым дисплеем Samsung E4. Следовательно, вполне вероятно, что игровой телефон Redmi будет иметь дисплей такого же размера. Смартфон может быть оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Его задняя панель может быть оснащена четырьмя камерами с 64-мегапиксельным объективом Sony IMX686. Для геймеров он может предложить кнопки, аналогичные серии Black Shark 4. Другие характеристики, а также маркетинговое название устройства еще не подтверждены. Устройство будет стоить около (306 долларов).

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Телефон M210K410C, который был сертифицирован китайской сертификационной платформой 3C, может стать новым игровым телефоном Redmi. Ожидается, что устройство появится в базе данных сертификационного сайта TENAA в ближайшие дни. С другой стороны, номер модели M210K410I принадлежит индийской версии телефона. Это устройство было замечено на сайте сертификации BIS в недавнем прошлом, и его список в базе данных IMEI показал, что оно может идентифицироваться в Индии как устройство POCO.

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