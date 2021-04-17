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Google добавляет свою игру Dinosaur Game в качестве виджета для iPhone

Хотя игра «Dinosaur» не самая элегантная и продвинутая, она наверняка развлечет вас в ожидании подключения Интернета
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Google представляет свою игру Dinosaur Game для Apple iPhone в качестве виджета iOS, который вы можете добавить на домашний экран. Когда Google Chrome не может получить доступ к Интернету, он отображает игру «Динозавр», в которой вы прыгаете и ныряете под препятствиями, ожидая, пока Интернет будет подключен. Эта игра также известна как Dino-Run, The Dino Game, T-Rex Runner или даже Steve the Dinosaur Game.

С выпуском  бета-версии Chrome 91 для iOS пользователи iPhone и iPad теперь могут добавить игру «Динозавр» в качестве виджета на свой домашний экран. К сожалению, вы не можете играть в игру прямо в виджете, а клик по нему просто открывает Google Chrome на странице chrome: // dino, как показано ниже. Судя по отчету  об ошибке Google для этого виджета, маловероятно, что они планируют добавлять игровой процесс непосредственно из виджета.

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Хотя виджет Google Chrome симпатичен, для лучшего опыта игры с динозаврами нужно установить приложение Steve - Widget Game, поскольку оно позволяет вам играть в игру из самого виджета. 

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