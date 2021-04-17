Google добавляет свою игру Dinosaur Game в качестве виджета для iPhone
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Google представляет свою игру Dinosaur Game для Apple iPhone в качестве виджета iOS, который вы можете добавить на домашний экран. Когда Google Chrome не может получить доступ к Интернету, он отображает игру «Динозавр», в которой вы прыгаете и ныряете под препятствиями, ожидая, пока Интернет будет подключен. Эта игра также известна как Dino-Run, The Dino Game, T-Rex Runner или даже Steve the Dinosaur Game.
С выпуском бета-версии Chrome 91 для iOS пользователи iPhone и iPad теперь могут добавить игру «Динозавр» в качестве виджета на свой домашний экран. К сожалению, вы не можете играть в игру прямо в виджете, а клик по нему просто открывает Google Chrome на странице chrome: // dino, как показано ниже. Судя по отчету об ошибке Google для этого виджета, маловероятно, что они планируют добавлять игровой процесс непосредственно из виджета.
Хотя виджет Google Chrome симпатичен, для лучшего опыта игры с динозаврами нужно установить приложение Steve - Widget Game, поскольку оно позволяет вам играть в игру из самого виджета.
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