Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Samsung - одна из крупнейших компаний по производству полупроводников в мире, поэтому она может создавать несколько продуктов полностью самостоятельно. Но продолжающийся кризис нехватки микросхем, как сообщается, побудил компанию рассмотреть вопрос о передаче своих контроллеров флэш-памяти для eMMC и других встроенных запоминающих устройств третьей стороне. Согласно сегодняшнему сообщению DigiTimes со ссылкой на анонимные «рыночные источники», Samsung до сих пор полностью не восстановила производство на своих заводах в Техасе после закрытия их в феврале из-за зимней бури.

Сообщается, что продолжающиеся сбои заставили Samsung еще более серьезно относиться к аутсорсингу некоторых ключевых компонентов своих устройств хранения, таких как контроллеры памяти для eMMC и встроенных устройств (например, eUFS), третьей стороне. Samsung Foundry (как и любой другой бизнес) предпочитает заказы с более высокой маржой, особенно в условиях текущего глобального дефицита микросхем, и будет уделять приоритетное внимание таким возможностям.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

У вертикально интегрированного и есть свои преимущества. Вы можете адаптировать продукты в соответствии с потребностями, контролировать цепочку поставок и получать большую прибыль без разделения прибыли. Samsung производит свои контроллеры SSD на своей фабрике в Остине, штат Техас, с использованием передовых производственных технологий. Контроллеры для клиентских SSD, eMMC, eUFS и других устройств хранения довольно просты, поэтому для них не требуются очень передовые технологические процессы. Перенести их проекты на другие узлы довольно просто, но в текущих обстоятельствах найти распределение может быть сложно. Кроме того, клиентам Samsung потребуется некоторое время, чтобы переделать новые твердотельные накопители и встроенные модули хранения для своих приложений, поскольку новые контроллеры будут иметь несколько иные характеристики энергопотребления, температуры и производительности, чем те, что производятся в Samsung.

В Samsung не стали комментировать новость, так что отнеситесь к ней с недоверием. Но даже если завтра Samsung подпишет контракт на производство своих контроллеров NAND со сторонней компанией, продукты с этими ИС выйдут на рынок через несколько месяцев.