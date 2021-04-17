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Сегодня NFT информатора АНБ Эдварда Сноудена был продан примерно за 5,4 миллиона долларов, или 2224 ETH. NFT представляет собой художественное произведение, которое показывает изображение лица Сноудена, сделанное со страниц решения апелляционного суда США, который постановил, что программа массового наблюдения, разоблаченная Сноуденом, нарушила законы США. Изображение называется «Stay Free».

Однако прибыль не пойдет самому известному разоблачителю Америки в изгнании. Вместо этого выручка от сделки предназначена для развития Фонда свободы прессы, президентом которого является Сноуден. В Фонд входят актер Джон Кьюсак, разоблачитель Даниэль Эллсберг и писатель Гленн Гринвальд. «Новые приложения криптографии могут сыграть важную роль в защите наших прав», - сказал Сноуден в заявлении Фонда свободы прессы. «Этот аукцион будет стимулировать развитие ценных и защищающих конфиденциальность способов использования шифрования, чтобы защитить свободу прессы и послужить обществу».

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Сноуден, который в настоящее время живет в Москве, скопировал сверхсекретную информацию из Агентства национальной безопасности и передал ее Гринвальду и режиссеру-документалисту Лоре Пойтрас в 2013 году. Статьи, основанные на информации Сноудена, опубликованные в The Guardian и The Washington Post, получили Пулитцеровскую премию. В 2020 году, через семь лет после того, как Сноуден передал свои документы Гринвальду и Пойтрасу, Апелляционный суд США по девятому округу постановил, что массовое наблюдение за телефонными переговорами американцев было незаконным.