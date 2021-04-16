Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вредоносная программа HackBoss выдает себя за хакерский инструмент в Telegram для кражи криптовалюты

Авторы вредоносного ПО для кражи криптовалюты распространяют его через Telegram среди начинающих киберпреступников под видом бесплатных вредоносных приложений.
[ ] для раздела Блоги
+
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Исследователи назвали вредоносную программу HackBoss и говорят, что ее операторы, вероятно, украли более 500000 долларов у хакеров, которые попались на уловку. Хотя в HackBoss нет ничего изощренного, эта схема оказывается эффективной, поскольку соблазняет жертв возможностью получить инструменты взлома, в основном для подбора паролей для банковских счетов, знакомств и учетных записей социальных сетей.

анонсы и реклама
RTX 4000 - альтернатива подорожавшим RTX 3xxx
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Исследователи Avast, анализирующие HackBoss, отмечают, что вредоносная программа упакована в файл .ZIP с исполняемым файлом, запускающим простой пользовательский интерфейс.

Независимо от доступных опций, единственная цель пользовательского интерфейса - добавить расшифровку и запустить вредоносное ПО для кражи криптовалюты в системе жертвы.

реклама

Это происходит при нажатии любой кнопки в поддельном интерфейсе. Действие также может обеспечить постоянное присутствие HackBoss в системе, настроив раздел реестра для его запуска при запуске или добавив запланированное задание, которое запускает полезную нагрузку каждую минуту.

«Вредоносная полезная нагрузка продолжает работать на компьютере жертвы даже после закрытия пользовательского интерфейса приложения. Если вредоносный процесс завершен - например, с помощью диспетчера задач - он может снова запуститься при запуске или запланированной задаче в следующую минуту»- Avast.

Что касается функциональности, то здесь нет ничего сложного. Вредоносная программа предназначена для простой проверки буфера обмена на наличие кошелька с криптовалютой и замены его кошельком, принадлежащим злоумышленнику. Когда жертва инициирует платеж в криптовалюте и копирует кошелек получателя, HackBoss быстро заменяет его, пользуясь тем фактом, что немногие пользователи проверяют строку перед нажатием кнопки оплаты.

реклама

Несмотря на простые функции, поддержание прикрытия дистрибьютора хакерских инструментов требует определенных усилий, поскольку каждый пост сопровождается фальшивым описанием, чтобы сделать его правдоподобным предложением.

Но попытка оказалась прибыльной. Исследователи Avast сообщают сегодня в блоге, что они обнаружили более 100 адресов криптовалютных кошельков, связанных с операцией HackBoss, на которую с ноября 2018 года было получено более 560000 долларов.

Не все средства поступили от вредоносного ПО для кражи криптовалюты, поскольку некоторые адреса были зарегистрированы в мошеннических целях, которые заставляли жертв покупать поддельное программное обеспечение.

реклама

Данные службы Telemetrio для Telegram и статистика чата показывают, что на канале Hack Boss ежемесячно публикуется около девяти сообщений, каждое с более чем 1300 просмотров, и что число подписчиков выросло до 2800.

Исследователи Avast говорят, что авторы HackBoss также продвигают свои поддельные хакерские инструменты за пределами канала Telegram, хотя это остается основным путем распространения.

Одним из направлений является блог (cranhan.blogspot [.] Com), в котором рекламируются поддельные инструменты, предоставляются промо-видео, а также размещается реклама на публичных форумах и в обсуждениях.

Avast публикует длинный список компрометации на своей странице GitHub с хешами и названиями фальшивых приложений, маскирующих вредоносное ПО HackBoss, и адреса кошельков криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Dogecoin) связанных с ним.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
20
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
97
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
74
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
36
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
305

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 97

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

48 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
12
Хардфорк Berlin и майнеры-новички уронили доходность добычи Ethereum - не помог даже курс в 2500$
51
Видеокарты для майнинга CMP 30HX появились на Авито в объявлениях, которые вызывают настороженность
8
Хардфорк Berlin вызвал сбой в сети Ethereum
7
Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
21
Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
6
Украинский депутат потерял доступ к криптокошельку с 25 миллионами долларов в Биткоинах
8
Обновление Windows 10 KB5001330 приносит очередные проблемы, включая BSOD
14
AMD подает в суд на мошенников причастных к махинациям с картами Radeon RX 580
31
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
51
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
312
Xiaomi POCO X3 сгорел во время зарядки
10
Epic Games Store раздаст лучшую игру во вселенной Чужих и РПГ с элементами карточной коллекционки
9
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
90
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
108
Меню Пуск Windows 10 получит новую опцию питания
4
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
15
Российские покупатели отдают предпочтение процессорам AMD, а Core i5-10400F только на 5 месте
5
Xiaomi представила LCD телевизоры Mi TV EA 2022 по цене от 150 долларов
1
Ryzen 5 3600 - самый популярный процессор в России
48

Популярные статьи

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
97
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
58
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
20
Разбираемся, как работает декодер мыслей от Neuralink
19

Сейчас обсуждают

Сергей Чихарев
19:52
ку, не самая лучшая мат плата =( чуть которая дороже от гиги уже имеет больший + точнее огромный отрыв. Следи за нагревом цепей питания, и я сочувствую вам.
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
Alexey Abakumov
19:50
А как же тогда ноутбучная G7 графика с 96 блоками? Она же спокойно уделывает Vega 8 в последнем Ryzen 7 5800U.
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
acidist
19:49
Псина скачет как бешеная! Можно за сегодняшний день несколько раз купить/продать и навариться так, что никакие банки и прочее никогда не позволят сделать. Да и копалка удвоилась, я сначала думал глюк ...
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
Dmitry Mitry
19:49
Со столешницей толщиной 3 см подчеркну. У меня сейчас такой идеальный стол, только столешница 5 см, руль логитек крепится к столу на самом пределе, приходится с усилием его туда вдавливать, даже полно...
Идеальный стол для работы из дома за 840000 рублей представил британский производитель мебели
VRoman
19:47
В Российскую армию идти только ради саботажа можно. Больше всего там друг друга ненавидеть учат.
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
daimos
19:47
Нужно чтобы карты самоликвидировались, как только просекали майнинг. А это всё снова троллинг хуанга
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Dmitry Mitry
19:46
Тесла всегда была убыточной компанией, убыточна и сейчас, поэтому во что бы Маск не вложил деньги, это было бы прибыльнее. Последнее время плюс компании достигается только за счет продажи карбоновых к...
Tesla заработала на инвестициях в Bitcoin больше, чем на продаже своих электрокаров за 2020 год
Собакевич
19:46
Мои представления в этой области крайне примитивны, но разве Маск не должен был продать купленное по новой цене? Не очень понимаю - он купил сто битков за миллион, теперь они стоят два миллиона - но ч...
Tesla заработала на инвестициях в Bitcoin больше, чем на продаже своих электрокаров за 2020 год
Александр Богданов
19:46
Соглашайся значит,что 3700х непроизводительный проц или сглотнешь счас ещё раз
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
D-IMA
19:46
"Маск как будто специально подогрел интерес к этой крипте, написав перед приобретением 48 тыс. биткоинов несколько многозначительных твиттов..." Я может чего-то не понимаю но зачем подогревать интерес...
Tesla заработала на инвестициях в Bitcoin больше, чем на продаже своих электрокаров за 2020 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем