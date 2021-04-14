В Бразилии завершился первый в истории видеозвонок по автономной сети 5G
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Первый в истории видеозвонок по автономной сети 5G в Латинской Америке был завершен в Бразилии в рамках серии демонстраций правительству в преддверии предстоящего аукциона по развертыванию сетей пятого поколения.
Видеозвонок, сделанный из бразильской штаб-квартиры Nokia в Сан-Паулу, связал министра связи Бразилии Фабио Фариа с президентом Жаиром Болсонару, который в то время находился в Бразилиа.
Чтобы соединить два автономных терминала 5G, Nokia создала особую структуру в президентском офисе, которая позволила осуществлять сверхбыстрый, стабильный и без помех телефонный разговор между президентом и министром.
Кроме того, Nokia также подписала соглашение о сотрудничестве по созданию лаборатории 5G с Министерством связи, Федерацией промышленности Сан-Паулу (FIESP) и Федеральным университетом Кампина-Гранди (UFCG) в Параибе, где и будет располагаться объект.
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Nokia является одним из производителей оборудования 5G и участвовала в программе международной миссии под руководством правительства Бразилии в феврале в рамках продолжающегося процесса открытия новых технологий.
Во время глобального турне Фариа отметил, что бразильское правительство хотело бы внедрить «5G по-настоящему»: "Мы хотим внедрить автономный 5G, чтобы мы могли воспользоваться всеми технологиями, которые он может предоставить", - сказал он тогда.
По заявлению правительства, ожидается, что все столицы штатов Бразилии будут иметь автономную сеть 5G до июля 2022 года.
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