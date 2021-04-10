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На Alibaba Group был наложен рекордный штраф в размере 18,2 миллиарда юаней (2,77 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства Китая и «злоупотребление своим господством на рынке».

Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) сообщила в субботу, что Alibaba злоупотребляет своей сильной рыночной позицией с 2015 года, что мешает продавцам использовать другие онлайн-платформы электронной коммерции. В нем говорится, что такая практика влияет на свободное перемещение товаров и услуг, ущемляет деловые интересы продавцов и нарушает антимонопольное законодательство страны.

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Согласно SAMR, финансовые штрафы составили около 4% выручки гиганта электронной коммерции на его внутреннем рынке в 2019 году. Постановление регулятора было принято после его расследования в отношении Alibaba, которое началось в декабре прошлого года в связи с предполагаемой антиконкурентной практикой, в том числе утверждениями, что он ввел пункт о «принудительной исключительности», требующий, чтобы продавцы продавали свои товары только на одной платформе электронной коммерции.

SAMR добавил, что оператору электронной коммерции придется внести «комплексные исправления», включая принятие практики добросовестной конкуренции, защиту продавцов на своих платформах, а также права потребителей и усиление внутреннего контроля. Alibaba также должна будет предоставить отчеты китайскому регулирующему органу за три года.

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В открытом письме Alibaba заявила, что «примет» штраф и постарается обеспечить его соблюдение. Компания отметила, что «полностью сотрудничала» с расследованием SAMR и проанализировала политику своего правительства в отношении онлайн-платформ.

«Мы провели самооценку и внесли улучшения в наши внутренние системы, обеспечивая при этом стабильную работу нашего бизнеса», - говорится в сообщении.

Alibaba заявила, что ей были предоставлены возможности для «изучения и создания» бизнес-моделей, таких как Taobao и Tmall, которые снизили затраты на открытие и ведение бизнеса, а также повысили эффективность и товарооборот. По словам компании, ее онлайн-платформы также помогли миллионам мелких и средних продавцов и потребителей.

«Сегодня экономика интернет-платформ вступила в совершенно новую фазу. Они являются неотъемлемой частью повседневной жизни людей и влияют на все аспекты экономики в целом», - заявили в Alibaba. «Мы не упускаем из виду, что сегодняшнее общество возлагает новые ожидания на платформенные компании, поскольку мы должны взять на себя больше ответственности в рамках экономического и социального развития страны».

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Alibaba столкнулась с растущим давлением со стороны своего правительства после того, как основатель компании Джек Ма раскритиковал жесткое регулирование Китая и доминирование государства над банковской системой. Согласно отчету South China Morning Post, этот штраф, более чем вдвое превысил предыдущий рекорд - 6,1 млрд юаней (928,98 млн долларов), который был выплачен производителем микросхем Qualcomm в 2015 году.