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Сегодня Xiaomi выпустила несколько новых устройств, включая Mi 11 Ultra, серию Mi 11 Lite, Mi 11i и Mi Band 6. Компания также представила устройство, доступное исключительно в Китае: Mi 11 Pro. Он похож на Mi 11 Ultra, но стоит немного дешевле. Однако во время анонса Mi 11 Pro Xiaomi потратила некоторое время на подробное описание пары новых аксессуаров для беспроводной зарядки, которые привлекли наше внимание. Один из них - быстрая подставка для беспроводной зарядки 80 Вт, а другой - клон Apple AirPower, которого вы, возможно, ждали.

Этот аксессуар для беспроводной зарядки, получивший название «Mi Wireless Charging Stand Set» (в переводе), обещает обеспечить скорость до 80 Вт. Для справки, самые быстрые продукты Xiaomi для беспроводной зарядки, в настоящее время Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, поддерживают беспроводную зарядку до 67 Вт. Это означает, что этот аксессуар будет немного ориентирован на будущее, что приятно знать, учитывая, насколько быстро мы наблюдаем достижения в технологии беспроводной зарядки.

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Xiaomi заявляет, что комплект подставки для беспроводной зарядки Mi имеет изогнутый воздуховод для высокоэффективного отвода тепла. Он также имеет конструкцию с двумя змеевиками, что позволяет использовать его как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Есть даже специальная клавиша для включения более быстрого режима зарядки, который ускоряет зарядку до 15%. Многие телефоны, такие как OnePlus 9 Pro, имеют программный переключатель, замедляющий работу беспроводного зарядного устройства, поэтому интересно видеть, что Xiaomi предлагает здесь аппаратную кнопку.

В Китае беспроводное зарядное устройство мощностью 80 Вт стоит 499 йен (~ 76 долларов США), что довольно дорого для беспроводного зарядного устройства. Тем не менее, он поставляется с блоком питания мощностью 120 Вт в коробке, так что на самом деле это довольно хорошее соотношение цены и качества. Xiaomi также продает «экологически чистую» версию, в которой нет зарядного устройства в коробке, и они также продают комплект «Special Edition», который добавляет 199 йен к Mi 11 Pro. Xiaomi заявляет, что существует «ограниченное количество» продукта, поэтому неизвестно, как долго он будет продаваться в Китае или будет ли он отправляться за пределы региона в ближайшее время.

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Далее идет мультикатушечная беспроводная быстрая зарядка Xiaomi, которую многие в СМИ окрестили клоном AirPower. Однако сами Xiaomi признают, что начали разработку 2 года назад, когда Apple прекратила выпуск AirPower. Для тех, кто не в курсе, AirPower должна была быть ковриком для беспроводной зарядки от Apple, который может заряжать до 3 устройств одновременно. Он так и не был выпущен.

Решение Xiaomi AirPower включает в себя 19 зарядных катушек и двигатель, который может бесшумно перемещать катушки, чтобы начать индуктивную зарядку вашего устройства. Он может заряжать по беспроводной сети 3 устройства одновременно со скоростью до 20 Вт каждое, что в сумме составляет 60 Вт. В Китае он стоит 599 иен (~ 91 доллар), но о доступности во всем мире нет ни слова.