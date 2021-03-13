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Apple вчера неожиданно удалила из своей линейки оборудования умную колонку HomePod, которая была выпущена в начале 2018 года. В результате низких продаж, вопреки ожиданиям Apple, HomePod исключается из семейства Apple.

Когда HomePod первоначально была выпущена, ее цена была огромной - 349 долларов, по сравнению с конкурентами от Amazon и Google, которые были доступны по гораздо более низкой цене. Позже Apple официально снизила цену до 299 долларов в апреле 2019 года, но этого все еще было недостаточно. Розничные продавцы пошли еще дальше, снизив цены еще более.

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В то время как HomePod хвалили за качество звука, ее часто критиковали за то, что она не соответствовала названию «умной» колонки. Виной всему цифровой помощник Siri, который не такой продвинутый и полезный, как Google Assistant или даже Amazon Alexa. Однако HomePod предлагает глубокую интеграцию с другими продуктами и услугами Apple и поддерживает передачу звука с такими устройствами, как iPhone.

На данный момент HomePod доступен для покупки непосредственно у Apple только в белом цвете за 299 долларов "Пока есть в наличии".