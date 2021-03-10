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Новая игра, разработанная Dotemu (Streets of Rage 4) и Tribute Games (Mercenary Kings), представляет собой файтинг для четырех игроков, который выглядит естественным преемником Turtles in Time.

Соучредитель Tribute Games Жан-Франсуа Мейджор рассказал, что их цель, наряду с Dotem, заключалась в том, чтобы вернуть сериал для всех, кто вырос на старых мультфильмах и аркадных играх. «Потому что мы чувствовали, что людям это не хватает, - сказал он. - И в том числе и нас, потому что лично я много играл в эти игры в детстве и очень по ним скучал. Это была идея, с которой все началось».

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Подробности Shredder's Revenge все еще не известны - пока нет сроков или названий конкретных консольных платформ - но из приведенного выше трейлера ясно, что Dotemu и Tribute Games стремятся воссоздать радость сражения вместе с вашими друзьями в качестве вашей любимой черепахи-ниндзя. К счастью, игра, похоже, воссоздает оригинальную эстетику, с плавностью современного игрового процесса со скоростью 60 кадров в секунду.

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По сюжету, как всегда, четверка ниндзя-черепашек будет препятствовать коварным планам Шреддера и Крэнга.