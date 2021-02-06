Дизайнер создал реалистичную 3D-модель девушки из заставки GTA IV
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Hossein Diba, 3Д-моделлер из Турции, создал фотореалистичную трехмерную модель девушки из вступительной заставки Grand Theft Auto IV. Этот дизайнер известен своими работами популярных персонажей.
На своей страничке в ArtStation он выложил свою новую работу, на которой Лола Дель Рио, изображена в различных ракурсах.
Lola Del Rio – девушка легкого поведения из Grand Theft Auto IV, изображенная на промо картинках игры и на обложке рядом с вертолетом. На всех изображениях у девушки имеется ошибка (или шутка) дизайнера в виде неправильного количества пальцев на руке.
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Дизайнер в своем проекте уделил внимание таким мелким деталям модели как дефекты кожи, капилляры в глазах. Отдельно стоит отметить, как автор проекта проработал брови, ресницы и волосы. Также, Hossein Diba на YouTube разместил ролик с трехмерной динамической моделью девушки. У автора получилось создать реалистичного человеческого персонажа с учетом всех анатомических особенностей тела. Удивительно как у него это получается. 3Д моделлер и ранее создавал трехмерные модели персонажей из знаменитой франшизы GTA.
В его профиле вы можете увидеть и других известных персонажей, например Барта Симпсона или Монику Беллуччи, персонажей Cyberpunk 2077 и многих других.
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