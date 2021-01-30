На Ebay продают первый компьютер Apple за $1,5 млн
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Apple I - первый продукт компании Apple Computer появился на аукционе Ebay. Его владелец Krishna B. Blake установил цену в 1,5 миллиона долларов США. В объявлении указано, что это устройство числится в списке владельцев Apple I под No 79 под именем «Canadian». Нынешний владелец рассказал, что купил Apple I еще в 1978 году, будучи владельцем компьютерного магазина, обслуживающего технику Apple.
Эти компьютеры стали продавать в 1976 году и всего было собрано около 200 штук. На тот момент его цена составляла 666,66 долларов. Эта цена сложилась из того, что к отпускной цене в 500 баксов прибавлялась наценка местного магазина.
В объявлении указано, что этот компьютер был проверен специалистом, который оценивает лоты на подобных аукционах. В комплект продажи входит: оригинальные деревянный корпус, блок питания и клавиатура, а также рекомендованный Стивом Джобсом монитор Sony TV-115.
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Судя по объявлению на Ebay, в октябре 2019 года, Krishna B. Blake, уже пытался продать этот ПК. В прошлый раз он хотел выручить за него 1,75 миллиона долларов США.
На данный момент, самой дорогой ценой аналогичного Apple I был лот в 2014 году на сумму 905 000 долларов США.
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