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Это новое устройство имеет размер экрана 8 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей с частотой обновления 60 Гц. ПК LAVIE MINI оснащен мобильным процессором Intel Core i7 11-го поколения, в котором используется графика Intel Iris Xe. Компьютер имеет батарею 26 Вт-ч, а также накопитель в виде SSD 246 ГБ и 16 ГБ LPDDR4 памяти.

Общий вес этого устройства составляет всего 450 грамм, что значительно упрощает хранение и транспортировку. LAVIE MINI позволяет использовать дополнительную док-станцию с HDMI выходом и USB Type-C, USB Type-A портами, игровыми контроллерами, а также подключать к телевизору. Эти различные варианты позволяют геймерам настраивать LAVIE MINI под свои конкретные цели.

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Игровой контроллер имеет стандартную игровую компоновку, включая вибрацию, кнопки отключения и аналоговые джойстики. LAVIE MINI PC предлагает интеллектуальные функции, в том числе Windows Hello. Этот компьютер также оснащен подсветкой клавиатуры, а крышка ЖК-дисплея загорается при включении питания.

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Lenovo еще не объявила о ценах на LAVIE MINI.