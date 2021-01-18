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Прошло всего несколько дней с тех пор как Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra стали доступны по предзаказу, и уже появилось первое видео с разборкой телефона. И поэтому можно прямо сейчас узнать насколько ремонтопригодна новая линейка смартфонов.

Что касается компоновки то видно, что Samsung внес небольшие изменения в компоновку внутренних компонентов.

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PBKreviews отмечает, что в расположение компонентов Galaxy S21 идентично тому, что есть в Galaxy S20. По всей видимости, для Samsung это помогает сэкономить на расходах на стадии проектирования. Блогер отмечает, что внутренние компоненты легко разбираются, а значит, при необходимости Galaxy S21 не составит труда отремонтировать.

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Однако существует вероятность того, что при несанкционированном ремонте Galaxy S21 некоторые функции могут перестать работать. Также PBKreviews отмечает, что Samsung приложили усилие для того чтобы чипсет как следует охлаждался. Хотя и Snapdragon 888, и Exynos 2100 являются достаточно хорошими процессорами, Samsung использует слой графита для более эффективного отвода тепла и блогер упоминает, что этот слой работает так же хорошо как и медная пластина.

В целом процесс разборки кажется простым, и новички, которые хотят разобрать свой Galaxy S21, не должны столкнуться с проблемами после просмотра этого видео. Хотя пока неясно, блокирует ли Samsung смартфон после неавторизированного ремонта. Похоже, мы узнаем это в будущем.