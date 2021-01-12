В сети появился новый погодный мод Cyberpunk 2077
реклама
Мод «Изменение климата» позволяет игрокам менять солнечные погодные условия на другие параметры, такие как «Загрязнение», «Туман», «Токсичный туман» и «Облачность», благодаря чему подавляющее большинство дней в Ночном городе перестает быть солнечным, что значительно улучшает атмосферу игры.
Это можно сделать, просто заменив солнечную погоду одним из вариантов, а поскольку солнечная погода является наиболее часто используемой по умолчанию, все, что вы выберете, станет более частым природным явлением.
Что делает:
Загрязнение: коричневый загрязненный туман в городе
Туман: просто белый плотный туман
Дождь: просто дождь ... обратите внимание, что шейдер дождя работает с ошибками, вы его слышите, но иногда не видите
Токсичный туман: густой желтый / оранжевый туман
Ясно: плотные густые облака
Облака: немного менее плотная версия пасмурного с редкими нарушениями солнечного света
Обратите внимание, что погода по-прежнему работает нормально и по-прежнему будет меняться, вы просто будете более редко видеть ясную солнечную погоду или вообще не увидите)
реклама
Для установки :
-выберите один вариант и скопируйте файл в папку установки следующим образом: Cyberpunk 2077 \ archive \ pc \ patch
реклама
-если у вас еще нет папки с патчами, просто создайте ее
-вам нужно немного времени, чтобы изменение погоды вступило в силу
реклама
Также было опубликовано видео, демонстрирующее мод Cyberpunk 2077 Climate Change, и вы можете посмотреть его ниже.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила