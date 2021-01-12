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Мод «Изменение климата» позволяет игрокам менять солнечные погодные условия на другие параметры, такие как «Загрязнение», «Туман», «Токсичный туман» и «Облачность», благодаря чему подавляющее большинство дней в Ночном городе перестает быть солнечным, что значительно улучшает атмосферу игры.

Это можно сделать, просто заменив солнечную погоду одним из вариантов, а поскольку солнечная погода является наиболее часто используемой по умолчанию, все, что вы выберете, станет более частым природным явлением.

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Что делает:

Загрязнение: коричневый загрязненный туман в городе

Туман: просто белый плотный туман

Дождь: просто дождь ... обратите внимание, что шейдер дождя работает с ошибками, вы его слышите, но иногда не видите

Токсичный туман: густой желтый / оранжевый туман

Ясно: плотные густые облака

Облака: немного менее плотная версия пасмурного с редкими нарушениями солнечного света

Обратите внимание, что погода по-прежнему работает нормально и по-прежнему будет меняться, вы просто будете более редко видеть ясную солнечную погоду или вообще не увидите)

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Для установки :

-выберите один вариант и скопируйте файл в папку установки следующим образом: Cyberpunk 2077 \ archive \ pc \ patch

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-если у вас еще нет папки с патчами, просто создайте ее

-вам нужно немного времени, чтобы изменение погоды вступило в силу

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Также было опубликовано видео, демонстрирующее мод Cyberpunk 2077 Climate Change, и вы можете посмотреть его ниже.



